За видео убитых дорог автомобилистов будут награждать

От граждан ждут любые ролики на дорожную тему. Это могут быть истории о том, как местные власти отремонтировали дорогу, а также ролики с призывом обратить внимание на проблемный участок.

Поучаствовать в конкурсе может любой совершеннолетний гражданин. У ролика может быть как один автор, так и авторский коллектив. Хронометрах — не более 1,5 минут. Работы принимают до 29 апреля 2018 года.

Видео следует залить на любой видеохостинг или в социальные сети. Ссылку вместе с заявкой нужно отправить по электронной почте konkurs@dorogi-onf.ru. Дорога, о которой идет речь в ролике, должно быть отмечена на "Карте убитых дорог". Ссылку на нее также нужно приложить к заявке. Подробнее об условиям см. здесь.

Автору лучшего ролика организаторы подарят видеокамеру GoPro Hero 6 Black. Приз за второе место - оптический стабилизатор для телефона (стедикам), за третье - фотоаппарат моментальной печати фотографий. Также в ОНФ подготовили поощрительные подарки для "креативных участников" - селфи-палки, паур-бэнки, флешки и благодарственные грамоты.

Напомним, сервис "Карта убитых дорог" ОНФ запустил в феврале 2017 года. Здесь можно отметить участок дороги, загрузить фотографию и описать проблему. На сайте предусмотрена система голосования. Проблемные участки, которые набирают больше всего откликов, ОНФ рекомендует чиновникам ремонтировать в первую очередь. Общественники говорят, что механизм заработал: в 2017 году в Алтайском крае отремонтировали 8 из 10 самых "убитых" дорог.

В 2018 году жителям Алтайского края сервис стал доступен в виде приложения. Кроме того, за жалобы на ямы ОНФ пообещал бонусы.

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