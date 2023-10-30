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Зачем на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей в Барнауле ограничат проезд

По ночам с 31 октября по 2 ноября ограничат движение транспорта на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии в Барнауле.

Пробки, дороги, заторы.
Пробки, дороги, заторы.
unsplash.com.

Под путепроводом и на подъездах к нему с 00:00 до 05:00 движение транспорта организуют по одной полосе в обоих направлениях.

В мэрии Барнаула попросили жителей быть внимательными при планировании поездок.

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