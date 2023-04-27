Загитова влипла в очередной скандал

Ролик спровоцировал волну критики в ее адрес — рука была занята телефоном, управляла автомобилем она в этот момент лишь одной рукой, пишет mail.ru.

«Отвлекаться на съемки видео за рулем это, конечно, трэш. Вроде человеку 20 лет, а мозгов меньше, чем у двухлетнего малыша», «Никто не идеален, но все должны думать головой. На дороге водитель несет ответственность не только за себя, но и за других. Не заметит машину, выезжающую из поворота, и все», — пишут комментаторы.

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором фигуристка самостоятельно водит машину. На тот момент ей было 16 лет, что также является нарушением ПДД.

Ранее Загитова тала петь песни. По мнению Анастасии Волочковой, пение фигуристки — чистое караоке, но с профессиональной аппаратурой. Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли телеведущей.

Загитова два сезона подряд вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».