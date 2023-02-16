Стала петь песни Олимпийская чемпионка по фигурному катанию

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на выступление певицы-спортсменки лаконично. По мнению продюсера, каждый должен заниматься своим делом, пишет metaratings.ru.
По мнению Анастасии Волочковой, пение фигуристки — чистое караоке, но с профессиональной аппаратурой.
Загитова на Олимпийских играх — 2018 завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях, напоминает Газета.Ru.
Ранее Олимпийская чемпионка Алина Загитова растопила сердца барнаульцев своим выступлением. Барнаульцам понравилось выступление олимпийской чемпионки. Они с радостью подарили ей цветы, сняли с девушкой видео на память и оставили восторженные отзывы о событии в новостных пабликах города.
Также спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли телеведущей.
Загитова два сезона подряд вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».