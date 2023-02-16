16 февраля
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Спорт

Стала петь песни Олимпийская чемпионка по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании Алина Загитова спела в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Алина Загитова.
Алина Загитова.
Скриншот трансляции канала Telesport

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на выступление певицы-спортсменки лаконично. По мнению продюсера, каждый должен заниматься своим делом, пишет metaratings.ru.

По мнению Анастасии Волочковой, пение фигуристки — чистое караоке, но с профессиональной аппаратурой.

Загитова на Олимпийских играх — 2018 завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях, напоминает Газета.Ru.

Ранее Олимпийская чемпионка Алина Загитова растопила сердца барнаульцев своим выступлением. Барнаульцам понравилось выступление олимпийской чемпионки. Они с радостью подарили ей цветы, сняли с девушкой видео на память и оставили восторженные отзывы о событии в новостных пабликах города.

Также спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли телеведущей.

Загитова два сезона подряд вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

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