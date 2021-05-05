Закатать в асфальт. Более 13 млрд рублей направят на ремонт и содержание дорог Алтайского края

Региональный дорожный фонд в 2021-м на 2 млрд рублей превысил прошлогодние показатели — на данный момент он составляет более 13,2 млрд рублей. О планах по расходованию этих средств рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

На поддержание системы

Как отметил министр, средства будут направлены на ремонт и содержание дорог регионального и межмуниципального уровней, а также на предоставление субсидий муниципалитетам на поддержание их улично-дорожной системы.

Сейчас в крае выполняется комплекс работ по приведению в нормативное состояние региональных автодорог с максимальной интенсивностью движения. В том числе это относится к автодорогам по направлениям в сторону Камня-на-Оби и Змеиногорска, от Бийска в сторону Солтона. В нынешнем сезоне начнутся ремонтные работы на участке от Белокурихи в сторону Чарыша, Огней и Михайловки.

Александр Дементьев , министр транспорта Алтайского края. Екатерина Гладких

Четыре миллиарда на 40 километров

Общий объем работ по национальному проекту БКАД («Безопасные и качественные автомобильные дороги») с городами и муниципалитетами составляет 820 км. В Новоалтайске будут отремонтированы 8 км, в Бийске — 11 км, более 20 км — в Барнауле. На эти цели в 2021 году выделено более 4 млрд рублей.

На ремонт и содержание автодороги А-32 (Барнаул — Кулунда), которая в прошлом году перешла под опеку федерального ведомства, выделено около 1,3 млрд рублей. Таким образом, освободившиеся краевые бюджетные средства будут направлены на ремонт и ткущее содержание автодорог края.

Обход Барнаула все еще на бумаге

На данном этапе ведутся документационные работы. «Алтайавтодор» подготавливает территории к будущей стройке — резервирует и изымает земли. Правительство Алтайского края занимается привлечением средств федерального бюджета для строительство обхода.

Презентация обхода Барнаула в минтрансе Алтайского края. altapress.ru

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Проект грандиозный. Протяженность дороги порядка 60 км со строительством еще одного мостового перехода, с большим количеством развязок на двух уровнях. В новом регламенте он должен связать уже не две, а три федеральные трассы в обход Барнаула.

Напомним, что стоимость проекта ориентировочно составила 49 млрд рублей (в ценах 2018 года). Именно о таких стройках за счет дешевых государственных кредитов говорил президент Путин во время недавнего послания.

Ремонт на Старом мосту почти завершен

Работы на этом объекте в Барнауле завершены на 72%. Концерн «Алтайавтодор» закончил монтаж балок и металлических конструкций. Предполагается, что к концу 2021 года мост откроют для эксплуатации.

Путепровод на Новом рынке

Масштабный ремонт путепровода на Новом рынке взбудоражил и напугал некоторых барнаульцев в связи с тем, что фактически на два года данный участок автодороги в центре Барнаула будет закрыт для передвижения личного и общественного транспорта.

ДТП на мосту на Новом рынке. Анатолий Рог в vk.com/barneos22

Однако министр предположил, что электротранспорт все-таки ходить там будет — скорее всего его закольцуют по обе стороны моста.

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Главной задачей будет в кратчайшие сроки выполнить ремонт и организовать движение. Объект сложный из-за присутствия там железнодорожных путей, движение по которым нельзя остановить. Будем успевать работать «в окна» и отрабатывать варианты с коллегами, с РЖД.

В настоящий момент администрация Барнаула корректирует план строительства, чтобы минимизировать заторы в центре города.

Транспорт для районов

Губернатор Виктор Томенко принял решение выделить муниципалитетам 300 млн рублей на приобретение автобусов. Об этом губернатор заявил в отчете о работе правительства Алтайского края перед депутатами АКЗС 29 апреля 2021 года.

Автобус ПАЗ. Bogdan Smykov в fotobus.msk.ru

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

Проблема транспортного обслуживания и пассажирских перевозок внутри муниципалитетов стоит остро. Ситуация очень интересная: за последние пять лет поступило порядка 60 жалоб из 17 муниципальных образований. В то же время из всех муниципальных образований около 20 вообще не фигурируют в системе общественного транспорта.

В первую очередь деньги на приобретение транспорта получат муниципалитеты, которые готовы обеспечить софинансирование, дальнейшее содержание и организацию работы общественного транспорта.

Ранее Altapress.ru рассказал, как прошла очередная сессия алтайского парламента и отчет губернатора.