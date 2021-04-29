Поменяли устав и приняли отчет губернатора. Как прошла очередная сессия алтайского парламента

Перед началом заседания председатель АКЗС Александр Романенко поздравил депутатов всех уровней с Днем российского парламентаризма, который отмечался 27 апреля. Спикер парламента пожелал коллегам плодотворной работы на благо жителей региона.
На 53-ю сессию прибыло 59 депутатов, а также представители Алтайского края в Госдуме, члены правительства, глава Барнаула и председатель БГД, омбудсмены, члены непарламентских партий и другие. Часть приглашенных следила за сессией по видеосвязи.
Отчет губернатора: опора и сила края — люди
Первым вопросом депутаты решили рассмотреть отчет губернатора. Виктор Томенко начал с показателей экономики. По его словам, она приросла по итогам 2019 года на 5,5% к уровню 2017 года.
Глава региона объяснил, почему в сравнение взял именно 2017 год. Дело в том, что состав краевого кабмина, действующий сейчас, по большей части был сформирован именно 4 года назад и есть смысл смотреть на показатели их работы за этот период.
Отметил губернатор и увеличение зарплаты. В 2020 году она поднялась на 7,2%, в реальном выражении на 3,5% и составила 29 983 рубля (в 2019 году — 27 962 рубля).
К началу 2020 года, по мнению Томенко, наметился хороший задел для дальнейшей деятельности.
А потом началась пандемия.
Губернатор перечислил наиболее пострадавшие отрасли — сфера услуг, общепит, туризм и другие.
Общество раскололось в своих оценках необходимости коронавирусных ограничений, указал глава региона. Властям предстояло «найти золотую середину» — принять необходимые меры и в то же время удержать на плаву экономику.
В правительстве всегда в приоритет ставили сохранение жизни и здоровья жителей края, особо выделил Томенко.
Он напомнил, что в 2020 году в рамках антикризисных мероприятий из разных источников в регион поступило более 40 млрд рублей
Но помощь была не только финансовой.
«Главная опора и сила нашего края — люди», — заявил губернатор.
Он поблагодарил медиков, волонтеров, предпринимателей, которые помогали справляться с пандемией и теми проблемами, которые обрушились на регион.
Большое внимание в докладе губернатор уделил развитию социальной сферы, нацпроектам, крупным инвестиционным проектам, в том числе отметил подписание с ПАО «Газпром» программы газификации края на период 2021 — 2025 годов, создание промышленного технопарка в Рубцовске и так далее.
О том, как оценили и прокомментировали отчет представители парламентских фракций — читайте в отдельном репортаже altapress.ru. Подробный фоторепортаж по ссылке здесь.
В заключении Виктор Томенко поблагодарил всех, несмотря на расхождения во мнениях по поводу отдельных вопросов. Пускаться в дискуссию на месте губернатор счел нецелесообразным.
Однако глава края остановился на вопросе стратегии социально-экономического развития. Она еще будет по необходимости уточняться, отметил Томенко, а пока власти будут ждать, с какими показателям Алтайский край выйдет из пандемии.
Отдельно губернатор коснулся вопроса коррупции, на чем сделали акцент несколько докладчиков от фракций.
«Наши принципы не поменялись — борьба с коррупцией ведется и будет продолжаться, с повестки дня она не снималась. Все это продолжает быть предметом нашего внимания и работы. Порой формы ее настолько нераспознаваемы, скрыты и латентны, что даже очень вооруженным взглядом это не определишь. Но если происходят ситуации, то включаются компетентные органы, и суд ставит оценку», — прокомментировал Томенко.
В итоге большинством голосов (47) постановление об отчете правительства депутаты приняли. 10 выступили против, один воздержался, и один депутат не проголосовал.
После почти трехчасового отчета и его обсуждений парламентарии ушли на перерыв, а вернувшись продолжили работу, но уже над рассмотрением законопроектов.
Оценивая сам отчет и итоги голосования, председатель Законодательного Собрания отметил три наиболее важных аспекта.
Прежде всего, рост инвестиций, которые приходят в Алтайский край, практически на 30%.
«Это сигнал о привлекательности региона, стимул для дальнейшего поступательного движения по развитию сельского хозяйства, промышленности, туризма, малого и среднего бизнеса, других отраслей экономики в самых разных форматах», — уверен Александр Романенко.
Второй важный момент, который стал лейтмотивом выступлений всех руководителей парламентских фракций, это главная задача органов власти. Заключается она в обеспечении роста доходов населения.
«К сожалению, наш регион отстает по этому показателю не только по Сибири, но и в целом по стране. У нас своеобразная структура экономики и нам надо более напряженно работать с федеральными органами власти, с правительством Российской Федерации, доказывая необходимость дополнительной финансовой поддержки», — заявил спикер.
Тем не менее, за три в крае удалось добиться увеличения средней заработной платы почти на 30% и выйти на показатель близкий к 30 тыс. рублей.
«Движение есть, но этого недостаточно. Будем работать над ростом доходов населения и дальше, совместно с правительством Алтайского края», — добавил председатель Заксобрания.
Он также указал на целый набор проблем муниципальных служащих. У депутатов есть вопросы по исполнению полномочий местного значения, заработной плате муниципалов, кадровой составляющей.
Романенко отметил, что на фракции «Единая Россия» был очень напряженный разговор с правительством края на эту тему.
«Тем не менее, за три года наш краевой бюджет со 100 млрд рублей вырос до практически 160 млрд рублей, а в 2021 году мы направили в органы местного самоуправления для решения всех вопросов практически 40 млрд рублей. Это беспрецедентная цифра», — заключил он.
Изменения в Устав
Изменить Устав Алтайского края стало необходимо в связи с поправками к Конституции России.
Председатель правового комитета АКЗС Денис Голобородько пояснил, что, в частности, в Уставе зафиксировали норму о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, а государство создает условия для их всестороннего развития.
Также установлена гарантия того, что зарплата в крае будет не ниже МРОТ, уточняется право граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
Также корректируются нормы об осуществлении правомочий собственника имущества Алтайского края, уточняется возраст избрания в органы государственной, полномочия председателя краевого парламента и так далее.
Законопроект приняли в окончательной редакции.
Срубил — посади столько же
Проект закона «Об охране зеленых насаждений», который неоднократно обсуждался в парламенте, снова претерпел некоторые изменения.
Например, закон дополнили таким положением: если компенсационное озеленение производится в интересах органов государственной власти или из-за их противоправных действий, то озеленение должно проводиться за счет этих госорганов.
Также проект закона уточняет, что компенсационные зеленые насаждения должны быть равноценны поврежденным или уничтоженным по стоимости.
Важно, что в соответствии с решением краевого суда, из закона исключили норму о компенсационном озеленении в двойном размере как по площади, так и по количеству.
На этом настояла прокуратура, власти проиграли суд, в том числе и апелляционный.
«В любом случае, раз эта норма остается, то хотя бы в этом же микрорайоне или квартале она сработает во благо», — отметил председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.
В новой редакции закона, компенсационное озеленение будет производится в размере, равном причиненному ущербу.
Депутаты одобрили законопроект в окончательной редакции.
Пчелиные зоны
Депутаты по решению суда устранили противоречия в краевом законе «О пчеловодстве». В нем была норма о том, что вокруг племпродукторов устанавливаются защитные участки радиусом не менее 15 км.
То есть в этом радиусе не должно быть других пчел, чтобы не получилось перекрестных пород.
Именно за эту норму «зацепилась» прокуратура.
«Прокуратура опротестовала одну единственную норму закона — расположение пасек вокруг племрепродукторов. Он у нас один в Алтайском крае, причем единственный за Уралом. Мы собирали комиссию специалистов, прошли три суда, пытались доказать… Как мы можем закон повесить на улей, чтобы пчела летала, например, на 7 км?», — комментирует Серов.
В итоге законопроект с изменениями приняли — норму исключили совсем.
Однако уже в конце июня в силу вступит аналогичный федеральный закон, а вместе с ним начнет действовать и норма, которая устанавливает еще более строгий радиус, чем был на Алтае — не 15, а 25 км.
И тогда краевые депутаты вернут это ограничение.
Бесплатные адвокаты учителям
Право педагогов Алтайского края на бесплатную юридическую помощь для защиты своей репутации закрепили законодательно.
Эта мера поддержки входит в закон «О статусе педагогического работника в Алтайском крае», который приняли в феврале.
«Обращаться педагоги могут как к адвокатам, так и в МФЦ и органы государственной власти. Те виды помощи, которые могут быть оказаны, также указаны в законе: это устное и письменное консультирование, составление писем, жалоб, представительство в суде. Полностью весь спектр юридических услуг», — подчеркнул председатель комитета АКЗС по правовой политике, замруководитель фракции «Единая Россия» Дениса Голобородько.
Отметим, что речь идет только о делах, связанных с защитой чести и достоинства педработников.
Льготы без бумажной суеты
Законодатели упростили процедуру оформления пособий для усыновителей. Для назначения льготы гражданам, взявшим приемного ребенка, теперь не нужно подавать свидетельство о рождении ребенка, о заключении (расторжении) брака и свидетельство о смерти (в соответствующих случаях).
Все это автоматически поступит в МФЦ или соцзащиту по системе межведомственного взаимодействия.
«Мы с вами двигаемся постепенно к социальному казначейству. Сегодня нашим гражданам для предоставления социальных услуг приходится собирать все меньше и меньше документов», — отметила председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко.
На майской сессии комитет намерен выйти уже с целым пакетом подобных законопроектов, которые облегчат жителям края бумажную волокиту.
54-ая сессия пройдет 27 мая.