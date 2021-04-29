Поменяли устав и приняли отчет губернатора. Как прошла очередная сессия алтайского парламента

Главным вопросом сессии Алтайского краевого Заксобрания, которая прошла 29 апреля, стал ежегодный отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Помимо этого, депутаты приняли ряд законопроектов, в том числе об изменении Устава региона, закона о пчеловодстве, зеленых насаждениях и льготах. Как прошла сессия — в репортаже altapress.ru.

Перед началом заседания председатель АКЗС Александр Романенко поздравил депутатов всех уровней с Днем российского парламентаризма, который отмечался 27 апреля. Спикер парламента пожелал коллегам плодотворной работы на благо жителей региона.

На 53-ю сессию прибыло 59 депутатов, а также представители Алтайского края в Госдуме, члены правительства, глава Барнаула и председатель БГД, омбудсмены, члены непарламентских партий и другие. Часть приглашенных следила за сессией по видеосвязи.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Отчет губернатора: опора и сила края — люди

Первым вопросом депутаты решили рассмотреть отчет губернатора. Виктор Томенко начал с показателей экономики. По его словам, она приросла по итогам 2019 года на 5,5% к уровню 2017 года.

Глава региона объяснил, почему в сравнение взял именно 2017 год. Дело в том, что состав краевого кабмина, действующий сейчас, по большей части был сформирован именно 4 года назад и есть смысл смотреть на показатели их работы за этот период.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Отметил губернатор и увеличение зарплаты. В 2020 году она поднялась на 7,2%, в реальном выражении на 3,5% и составила 29 983 рубля (в 2019 году — 27 962 рубля).

К началу 2020 года, по мнению Томенко, наметился хороший задел для дальнейшей деятельности.

А потом началась пандемия.

Губернатор перечислил наиболее пострадавшие отрасли — сфера услуг, общепит, туризм и другие.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Общество раскололось в своих оценках необходимости коронавирусных ограничений, указал глава региона. Властям предстояло «найти золотую середину» — принять необходимые меры и в то же время удержать на плаву экономику.

В правительстве всегда в приоритет ставили сохранение жизни и здоровья жителей края, особо выделил Томенко.

Он напомнил, что в 2020 году в рамках антикризисных мероприятий из разных источников в регион поступило более 40 млрд рублей

Но помощь была не только финансовой.

«Главная опора и сила нашего края — люди», — заявил губернатор.

Он поблагодарил медиков, волонтеров, предпринимателей, которые помогали справляться с пандемией и теми проблемами, которые обрушились на регион.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Большое внимание в докладе губернатор уделил развитию социальной сферы, нацпроектам, крупным инвестиционным проектам, в том числе отметил подписание с ПАО «Газпром» программы газификации края на период 2021 — 2025 годов, создание промышленного технопарка в Рубцовске и так далее.

О том, как оценили и прокомментировали отчет представители парламентских фракций — читайте в отдельном репортаже altapress.ru. Подробный фоторепортаж по ссылке здесь.

В заключении Виктор Томенко поблагодарил всех, несмотря на расхождения во мнениях по поводу отдельных вопросов. Пускаться в дискуссию на месте губернатор счел нецелесообразным.

Однако глава края остановился на вопросе стратегии социально-экономического развития. Она еще будет по необходимости уточняться, отметил Томенко, а пока власти будут ждать, с какими показателям Алтайский край выйдет из пандемии.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Отдельно губернатор коснулся вопроса коррупции, на чем сделали акцент несколько докладчиков от фракций.

«Наши принципы не поменялись — борьба с коррупцией ведется и будет продолжаться, с повестки дня она не снималась. Все это продолжает быть предметом нашего внимания и работы. Порой формы ее настолько нераспознаваемы, скрыты и латентны, что даже очень вооруженным взглядом это не определишь. Но если происходят ситуации, то включаются компетентные органы, и суд ставит оценку», — прокомментировал Томенко.

В итоге большинством голосов (47) постановление об отчете правительства депутаты приняли. 10 выступили против, один воздержался, и один депутат не проголосовал.

После почти трехчасового отчета и его обсуждений парламентарии ушли на перерыв, а вернувшись продолжили работу, но уже над рассмотрением законопроектов.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Оценивая сам отчет и итоги голосования, председатель Законодательного Собрания отметил три наиболее важных аспекта.

Прежде всего, рост инвестиций, которые приходят в Алтайский край, практически на 30%.

«Это сигнал о привлекательности региона, стимул для дальнейшего поступательного движения по развитию сельского хозяйства, промышленности, туризма, малого и среднего бизнеса, других отраслей экономики в самых разных форматах», — уверен Александр Романенко.

Второй важный момент, который стал лейтмотивом выступлений всех руководителей парламентских фракций, это главная задача органов власти. Заключается она в обеспечении роста доходов населения.

«К сожалению, наш регион отстает по этому показателю не только по Сибири, но и в целом по стране. У нас своеобразная структура экономики и нам надо более напряженно работать с федеральными органами власти, с правительством Российской Федерации, доказывая необходимость дополнительной финансовой поддержки», — заявил спикер.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Тем не менее, за три в крае удалось добиться увеличения средней заработной платы почти на 30% и выйти на показатель близкий к 30 тыс. рублей.

«Движение есть, но этого недостаточно. Будем работать над ростом доходов населения и дальше, совместно с правительством Алтайского края», — добавил председатель Заксобрания.

Он также указал на целый набор проблем муниципальных служащих. У депутатов есть вопросы по исполнению полномочий местного значения, заработной плате муниципалов, кадровой составляющей.

Романенко отметил, что на фракции «Единая Россия» был очень напряженный разговор с правительством края на эту тему.

«Тем не менее, за три года наш краевой бюджет со 100 млрд рублей вырос до практически 160 млрд рублей, а в 2021 году мы направили в органы местного самоуправления для решения всех вопросов практически 40 млрд рублей. Это беспрецедентная цифра», — заключил он.

Изменения в Устав

Изменить Устав Алтайского края стало необходимо в связи с поправками к Конституции России.

Председатель правового комитета АКЗС Денис Голобородько пояснил, что, в частности, в Уставе зафиксировали норму о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, а государство создает условия для их всестороннего развития.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Также установлена гарантия того, что зарплата в крае будет не ниже МРОТ, уточняется право граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

Также корректируются нормы об осуществлении правомочий собственника имущества Алтайского края, уточняется возраст избрания в органы государственной, полномочия председателя краевого парламента и так далее.

Законопроект приняли в окончательной редакции.

Срубил — посади столько же

Проект закона «Об охране зеленых насаждений», который неоднократно обсуждался в парламенте, снова претерпел некоторые изменения.

Например, закон дополнили таким положением: если компенсационное озеленение производится в интересах органов государственной власти или из-за их противоправных действий, то озеленение должно проводиться за счет этих госорганов.

Также проект закона уточняет, что компенсационные зеленые насаждения должны быть равноценны поврежденным или уничтоженным по стоимости.

Важно, что в соответствии с решением краевого суда, из закона исключили норму о компенсационном озеленении в двойном размере как по площади, так и по количеству.

На этом настояла прокуратура, власти проиграли суд, в том числе и апелляционный.

«В любом случае, раз эта норма остается, то хотя бы в этом же микрорайоне или квартале она сработает во благо», — отметил председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

В новой редакции закона, компенсационное озеленение будет производится в размере, равном причиненному ущербу.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Депутаты одобрили законопроект в окончательной редакции.

Пчелиные зоны

Депутаты по решению суда устранили противоречия в краевом законе «О пчеловодстве». В нем была норма о том, что вокруг племпродукторов устанавливаются защитные участки радиусом не менее 15 км.

То есть в этом радиусе не должно быть других пчел, чтобы не получилось перекрестных пород.

Именно за эту норму «зацепилась» прокуратура.

«Прокуратура опротестовала одну единственную норму закона — расположение пасек вокруг племрепродукторов. Он у нас один в Алтайском крае, причем единственный за Уралом. Мы собирали комиссию специалистов, прошли три суда, пытались доказать… Как мы можем закон повесить на улей, чтобы пчела летала, например, на 7 км?», — комментирует Серов.

В итоге законопроект с изменениями приняли — норму исключили совсем.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

Однако уже в конце июня в силу вступит аналогичный федеральный закон, а вместе с ним начнет действовать и норма, которая устанавливает еще более строгий радиус, чем был на Алтае — не 15, а 25 км.

И тогда краевые депутаты вернут это ограничение.

Бесплатные адвокаты учителям

Право педагогов Алтайского края на бесплатную юридическую помощь для защиты своей репутации закрепили законодательно.

Эта мера поддержки входит в закон «О статусе педагогического работника в Алтайском крае», который приняли в феврале.

«Обращаться педагоги могут как к адвокатам, так и в МФЦ и органы государственной власти. Те виды помощи, которые могут быть оказаны, также указаны в законе: это устное и письменное консультирование, составление писем, жалоб, представительство в суде. Полностью весь спектр юридических услуг», — подчеркнул председатель комитета АКЗС по правовой политике, замруководитель фракции «Единая Россия» Дениса Голобородько.

Отметим, что речь идет только о делах, связанных с защитой чести и достоинства педработников.

Льготы без бумажной суеты

Законодатели упростили процедуру оформления пособий для усыновителей. Для назначения льготы гражданам, взявшим приемного ребенка, теперь не нужно подавать свидетельство о рождении ребенка, о заключении (расторжении) брака и свидетельство о смерти (в соответствующих случаях).

Все это автоматически поступит в МФЦ или соцзащиту по системе межведомственного взаимодействия.

«Мы с вами двигаемся постепенно к социальному казначейству. Сегодня нашим гражданам для предоставления социальных услуг приходится собирать все меньше и меньше документов», — отметила председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко , сессия АКЗС , 29 апреля 2021 года. Анна Зайкова

На майской сессии комитет намерен выйти уже с целым пакетом подобных законопроектов, которые облегчат жителям края бумажную волокиту.

54-ая сессия пройдет 27 мая.