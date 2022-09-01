Желтые, красные и в крапинку. ТОП-5 самых ярких машин в Алтайском крае

5 место. Зеленый пожилой автолеопард за 100 тыс. рублей
ГАЗ 69, выкрашенный в зеленый с черными пятнами, 1966 года продается за 100 тыс. рублей в селе Повалиха.
Зеленый леопард имеет 55 лошадиных сил, механическую коробку передач и 10 тыс. км пробега. Владелец авто заявляет, что двигатель, коробка передач и мосты — родные, отечественные.
«Пару раз гонял на рыбалку, по песку лучше УАЗика идет. Ни разу не подвел…», — пишет автор в объявлении.
4 место. «Рычащая» милашка за полмиллиона рублей
Volkswagen Beetle с очаровательным изображением белого леопарда продается за 535 тыс. рублей в Барнауле.
Круглый серебряный хэтчбек-кузов делает машину похожей на воздушный пузырек. Очаровывают и нарисованные на капоте бабочки. Одна из них присела на нос белым леопардам на крыльях автомобиля.
Владелец заявляет, что машина в отличном состоянии: «Сел и поехал». Имея 116 лошадиных сил, машина может разогнаться почти до двухсот км/ч за 13 секунд.
Прошлый водитель проехал на ней 174 тыс. км за три года.
«Двигатель не дымит, едет отлично. Коробка переключает плавно. Рулевая рейка новая — немецкая. Салон чистый и опрятный, без прокуров после химчистки. Кузов без серьезных ДТП, окрасили передний бампер. Нанесена качественная аэрография. Смотрится очень эффектно!», — пишет автор в объявлении.
3 место. Дерзкая неоновая Toyota за полтора млн рублей
Ярко-зеленая Toyota Sprinter Trueno продается за полтора млн рублей в Барнауле.
Эта Toyota сразу заявляет о своей дерзости. На крыльях и капоте машины красуется надпись «Crazy fun.20», выполненная на черной кляксе. Рядом с ней несколько QR-кодов.
Автомобиль имеет 70 лошадиных сил и 100 тыс. км пробега.
Владелец предлагает вместе с машиной дополнительный набор пластиковых крыльев, капот и багажник.
«Настроить, подключить датчики и в бой», — заявляет автор объявления.
2 место. Красный Citroen в квадратах за 380 тыс. рублей
Красный Citroen C4, украшенный черными и серыми квадратами, продается за 380 тыс. рублей в селе Леньки.
«Продаю интересную машину, взгляды привлекает на дороге!» — обещает владелец красного Citroen. И действительно, трудно пройти мимо машины, облепленную квадратами.
Автомобиль имеет 177 лошадиных сил, механическую коробку передач и бензиновый двигатель. Прошлый водитель проехал на ней более 300 тыс. км.
«Масло не ест, на полном боевом ходу, остальное по телефону», — интригует автор в объявлении.
1 место. «Двуликий» Mercedes-Benz за миллион рублей
Mercedes-Benz SLK-Class, который продают за миллион рублей в Барнауле, имеет два лица.
А точнее две окраски: черную и желтую, расположенных по диагонали автомобиля. Имеет 163 лошадиных сил и бензиновый двигатель.
Всего за 8 секунд на ней можно разогнаться до 226 км/ч. Хотя прошлый владелец пользовался этой возможностью редко: пробег у Mercedes всего 210 км.
«Подвеска в норме. Цепи новые масло не ест», — заявлено в объявлении.