Желтые, красные и в крапинку. ТОП-5 самых ярких машин в Алтайском крае

Цвет машины не только выделяет ее на трассе, но и отражает внутреннее состояние водителя. Мы собрали ТОП-5 ярких машин с интересным рисунком с сайта drom.ru .

5 место. Зеленый пожилой автолеопард за 100 тыс. рублей

ГАЗ 69, выкрашенный в зеленый с черными пятнами, 1966 года продается за 100 тыс. рублей в селе Повалиха.

ГАЗ 69 за 100 тыс. рублей Drom.ru ГАЗ 69 за 100 тыс. рублей Drom.ru

Зеленый леопард имеет 55 лошадиных сил, механическую коробку передач и 10 тыс. км пробега. Владелец авто заявляет, что двигатель, коробка передач и мосты — родные, отечественные.

«Пару раз гонял на рыбалку, по песку лучше УАЗика идет. Ни разу не подвел…», — пишет автор в объявлении.

4 место. «Рычащая» милашка за полмиллиона рублей

Volkswagen Beetle с очаровательным изображением белого леопарда продается за 535 тыс. рублей в Барнауле.

Круглый серебряный хэтчбек-кузов делает машину похожей на воздушный пузырек. Очаровывают и нарисованные на капоте бабочки. Одна из них присела на нос белым леопардам на крыльях автомобиля.

Volkswagen Beetle за полмиллиона рублей Drom.ru Volkswagen Beetle за полмиллиона рублей Drom.ru Volkswagen Beetle за полмиллиона рублей Drom.ru

Владелец заявляет, что машина в отличном состоянии: «Сел и поехал». Имея 116 лошадиных сил, машина может разогнаться почти до двухсот км/ч за 13 секунд.

Прошлый водитель проехал на ней 174 тыс. км за три года.

«Двигатель не дымит, едет отлично. Коробка переключает плавно. Рулевая рейка новая — немецкая. Салон чистый и опрятный, без прокуров после химчистки. Кузов без серьезных ДТП, окрасили передний бампер. Нанесена качественная аэрография. Смотрится очень эффектно!», — пишет автор в объявлении.

3 место. Дерзкая неоновая Toyota за полтора млн рублей

Ярко-зеленая Toyota Sprinter Trueno продается за полтора млн рублей в Барнауле.

Эта Toyota сразу заявляет о своей дерзости. На крыльях и капоте машины красуется надпись «Crazy fun.20», выполненная на черной кляксе. Рядом с ней несколько QR-кодов.

Toyota Sprinter Trueno за полтора миллиона рублей Drom.ru Toyota Sprinter Trueno за полтора миллиона рублей Drom.ru

Автомобиль имеет 70 лошадиных сил и 100 тыс. км пробега.

Владелец предлагает вместе с машиной дополнительный набор пластиковых крыльев, капот и багажник.

«Настроить, подключить датчики и в бой», — заявляет автор объявления.

2 место. Красный Citroen в квадратах за 380 тыс. рублей

Красный Citroen C4, украшенный черными и серыми квадратами, продается за 380 тыс. рублей в селе Леньки.

«Продаю интересную машину, взгляды привлекает на дороге!» — обещает владелец красного Citroen. И действительно, трудно пройти мимо машины, облепленную квадратами.

Citroen C4 за 380 тыс. рублей Drom.ru Citroen C4 за 380 тыс. рублей Drom.ru

Автомобиль имеет 177 лошадиных сил, механическую коробку передач и бензиновый двигатель. Прошлый водитель проехал на ней более 300 тыс. км.

«Масло не ест, на полном боевом ходу, остальное по телефону», — интригует автор в объявлении.

1 место. «Двуликий» Mercedes-Benz за миллион рублей

Mercedes-Benz SLK-Class, который продают за миллион рублей в Барнауле, имеет два лица.

А точнее две окраски: черную и желтую, расположенных по диагонали автомобиля. Имеет 163 лошадиных сил и бензиновый двигатель.

Mercedes-Benz SLK-Class за миллион рублей Drom.ru Mercedes-Benz SLK-Class за миллион рублей Mercedes-Benz SLK-Class за миллион рублей Drom.ru

Всего за 8 секунд на ней можно разогнаться до 226 км/ч. Хотя прошлый владелец пользовался этой возможностью редко: пробег у Mercedes всего 210 км.