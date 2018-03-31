Автоновости

Жители Алтайского края рассказали, сколько денег тратят на бензин

Вчера, 20:05.
Автоновости

Сообщество Barnaul22 во "ВКонтакте" спросило у своих пользователей, сколько денег они тратят на бензин в месяц. Оказалось, что у большинства в этой статье расходов - от 2 тыс. до 6 тыс. рублей. 

Бензин.
Бензин. Фото : СС0.

На момент сдачи материала в голосовании приняли участие порядка 4900 человек. 

  • 24,2% - тратят на бензин 2-4 тыс. рублей в месяц,
  • 22% - 4-6 тыс. рублей в месяц, 
  • 17,9% - пешеходы и не тратятся на бензин,
  • 10,7% - расходуют на бензин 6-8-тыс. рублей, 
  • 6,4% - 8-10 тыс. рублей,
  • 5,8% - до 2 тыс. рублей,
  • 4,2% - не обращали внимания. 

Один из пользователей написал в комментариях, что расходует на бензин в месяц 20-25 тыс. рублей. Некоторые участники обсуждения посчитали, что опрос не имеет смысла и ни о чем не рассказывает. Ведь люди пользуются автомобилем по-разному: кто-то живет недалеко от работы, а кто-то работает на своем авто в такси. 

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