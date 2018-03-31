Жители Алтайского края рассказали, сколько денег тратят на бензин

Сообщество Barnaul22 во "ВКонтакте" спросило у своих пользователей, сколько денег они тратят на бензин в месяц. Оказалось, что у большинства в этой статье расходов - от 2 тыс. до 6 тыс. рублей.
На момент сдачи материала в голосовании приняли участие порядка 4900 человек.
- 24,2% - тратят на бензин 2-4 тыс. рублей в месяц,
- 22% - 4-6 тыс. рублей в месяц,
- 17,9% - пешеходы и не тратятся на бензин,
- 10,7% - расходуют на бензин 6-8-тыс. рублей,
- 6,4% - 8-10 тыс. рублей,
- 5,8% - до 2 тыс. рублей,
- 4,2% - не обращали внимания.
Один из пользователей написал в комментариях, что расходует на бензин в месяц 20-25 тыс. рублей. Некоторые участники обсуждения посчитали, что опрос не имеет смысла и ни о чем не рассказывает. Ведь люди пользуются автомобилем по-разному: кто-то живет недалеко от работы, а кто-то работает на своем авто в такси.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.