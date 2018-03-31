Жители Алтайского края рассказали, сколько денег тратят на бензин

На момент сдачи материала в голосовании приняли участие порядка 4900 человек.

24,2% - тратят на бензин 2-4 тыс. рублей в месяц,

22% - 4-6 тыс. рублей в месяц,

17,9% - пешеходы и не тратятся на бензин,

10,7% - расходуют на бензин 6-8-тыс. рублей,

6,4% - 8-10 тыс. рублей,

5,8% - до 2 тыс. рублей,

4,2% - не обращали внимания.

Один из пользователей написал в комментариях, что расходует на бензин в месяц 20-25 тыс. рублей. Некоторые участники обсуждения посчитали, что опрос не имеет смысла и ни о чем не рассказывает. Ведь люди пользуются автомобилем по-разному: кто-то живет недалеко от работы, а кто-то работает на своем авто в такси.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.