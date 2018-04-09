Жители самовольно разбаррикадировали проезд по опасной дороге в Барнауле

Неизвестные украли знак "Проезд запрещен" и отодвинули бетонные блоки на дороге от поселка Борзовая Заимка до улицы Кутузова. Проезд здесь затопила разлившаяся Барнаулка, и власти днем 9 апреля закрыли движение по опасному участку.
До вечера 9 апреля дорожные службы восстановят заграждения, сообщил altapress.ru зампредседателя дорожного комитета Барнаула Иван Гармат. Он рассказал, что вода прибывает, и ради безопасности горожан дорогу следует временно закрыть. Также чиновник уточнил, что еще один знак неизвестные погнули.
Представители администрации Барнаула просят местных автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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