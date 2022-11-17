Зима заметает алтайские дороги. Где наиболее сложная ситуация и что делать, если автомобиль застрял

Автомобилисты могут столкнуться с сильным ветром и метелью. Видимость из-за падающего снега сильно ухудшилась.
Как сообщили синоптики, в Алтайском крае 17 ноября будет идти снег, временами возможны метели. Местами вероятен гололед.
Наиболее сложная обстановка на Чуйском тракте от границы с Новосибирской областью до Бийска. Затруднено движение по всей трассе Барнаул — Павловск — граница Республики Казахстан.
Да. Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме, заявили в минтрансе. Они отслеживают дорожную обстановку и в чрезвычайной ситуации могут переориентировать спецтехнику в районы с более сложной обстановкой.
Всего в ночь на 17 ноября работали более 170 единиц специальной дорожной техники.
Водителям рекомендуют быть максимально осторожными на дорогах. Стоит выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями.
Особо внимательными следует быть на участках, где работает спецтехника.
Узнать о состоянии проезда по трассам региона или сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам.
- Дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169;
- Дежурный ФКУ Упрдор «Алтай": (3852) 63−14−59;
- Дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
- Дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86;
- Экстренная служба: 101, 112.