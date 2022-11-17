17 ноября
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Автоновости

Зима заметает алтайские дороги. Где наиболее сложная ситуация и что делать, если автомобиль застрял

С выпадением снега ухудшилась и ситуация на дорогах. В минтрансе Алтайского края рассказали, как частят трассы и где дорожная ситуация тяжелее.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0
1
Что происходит на алтайских дорогах?

Автомобилисты могут столкнуться с сильным ветром и метелью. Видимость из-за падающего снега сильно ухудшилась.

Как сообщили синоптики, в Алтайском крае 17 ноября будет идти снег, временами возможны метели. Местами вероятен гололед.

2
А где затруднено движение?

Наиболее сложная обстановка на Чуйском тракте от границы с Новосибирской областью до Бийска. Затруднено движение по всей трассе Барнаул — Павловск — граница Республики Казахстан.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru
3
Снег чистят?

Да. Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме, заявили в минтрансе. Они отслеживают дорожную обстановку и в чрезвычайной ситуации могут переориентировать спецтехнику в районы с более сложной обстановкой.

Всего в ночь на 17 ноября работали более 170 единиц специальной дорожной техники.

4
Что делать автомобилистам?

Водителям рекомендуют быть максимально осторожными на дорогах. Стоит выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями.

Особо внимательными следует быть на участках, где работает спецтехника.

Мощный снегопад в Барнауле.
Мощный снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.
5
Где можно узнать о состоянии проезда?

Узнать о состоянии проезда по трассам региона или сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам.

  • Дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507−512, 8−800−222−3169;
  • Дежурный ФКУ Упрдор «Алтай": (3852) 63−14−59;
  • Дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
  • Дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86;
  • Экстренная служба: 101, 112.
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