Зима заметает алтайские дороги. Где наиболее сложная ситуация и что делать, если автомобиль застрял

3

Снег чистят?

Да. Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме, заявили в минтрансе. Они отслеживают дорожную обстановку и в чрезвычайной ситуации могут переориентировать спецтехнику в районы с более сложной обстановкой.

Всего в ночь на 17 ноября работали более 170 единиц специальной дорожной техники.