Просторную «Буханку» цвета сухого асфальта продают в Барнауле за 850 тыс. рублей.

По-советски стильную «Буханку» с прелестным обтекаемым корпусом отдают в добрые руки. В объявлении утверждают, что у нее один собственник — юридическое лицо.
УАЗ — леворукий. У него бензиновый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 112 лошадиных сил.
Коробка передач у «Буханки» механическая, а привод — 4WD. Пробег авто — 72 тыс. километров.
По словам продавца, техническое обслуживание (ТО) «Буханки» было своевременным. Масло заменяли каждые 7,5 тыс. километров.
«Не требует дополнительных вложений», — подытожили в объявлении.
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