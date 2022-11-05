5 ноября
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Автовесна

Просторную «Буханку» цвета сухого асфальта продают в Барнауле за 850 тыс. рублей

Вместительный УАЗ «Буханка» светло-серого цвета — как сухой асфальт — продается в Барнауле за 850 тыс. рублей. Его выпустили в 2018 году, говорится в объявлении на drom.ru.

Просторную «Буханку» цвета сухого асфальта продают в Барнауле за 850 тыс. рублей.
Просторную «Буханку» цвета сухого асфальта продают в Барнауле за 850 тыс. рублей.
"Дром".

По-советски стильную «Буханку» с прелестным обтекаемым корпусом отдают в добрые руки. В объявлении утверждают, что у нее один собственник — юридическое лицо.

УАЗ — леворукий. У него бензиновый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 112 лошадиных сил.

Коробка передач у «Буханки» механическая, а привод — 4WD. Пробег авто — 72 тыс. километров.

По словам продавца, техническое обслуживание (ТО) «Буханки» было своевременным. Масло заменяли каждые 7,5 тыс. километров.

«Не требует дополнительных вложений», — подытожили в объявлении.

Ранее барнаульцам предложили купить миролюбивый «Запорожец» в ромашках и сердечках.

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