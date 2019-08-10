«Да ты ведьма!»: как удается не стареть российским знаменитостям за 45

Есть женщины, возраст которых всем хорошо известен, но в него невозможно поверить. Именно глядя на них женская часть населения задается вопросом: «Как выглядеть моложе?». Altapress.ru подготовил подборку Instagram-страниц медийных персон, которым удается сохранять прекрасную фигуру и лицо, несмотря на возраст и количество детей. Похоже, они точно знают секреты молодости.

Алла Сигалова , 60 лет

Алла Михайловна — всемирно известный хореограф, профессор, заведующая кафедрами в нескольких вузах, телеведущая, мама двоих теперь уже взрослых детей.

В общем, человек чрезвычайно занятой, с одной стороны, но с другой — привыкший к железной дисциплине и живущий с многолетними физическими нагрузками. В ее постоянном арсенале активности (помимо танцев, конечно): силовые тренировки, плавание, велосипед.

Как профессиональный хореограф, она знает техники правильного дыхания и всегда «дружит» со своим телом. Что касается питания, то ее принцип здесь — есть все, но маленькими порциями. На завтрак: кофе с овсяными хлопьями, запаренными на воде.

Про уход за кожей из интервью Аллы разным журналам можно узнать, что она особенное внимание уделяет очищению кожи и проходит курсы мезотерапии.

Екатерина Андреева , 57 лет

Неизменная (во всех смыслах) ведущая программы «Время» на «Первом канале» — больше 20 лет. Про таких ленивые женщины говорят, что во всем виновата «хорошая генетика». Но видимо, сама Екатерина Сергеевна предпочитает на нее не полагаться и проделывает большую работу над собой. В интервью журналу «Гламур» она рассказала, что тренируется каждый (!) день.

В ее меню: йога, пилатес, цигун, бокс, тайцзи, занятия на тренажерах. Из полезных привычек — ранний подъем (не позже 8 утра) и отход ко сну примерно в 22:00. И, конечно, правильное питание: злаки, рыба, овощи немного фруктов. Екатерина не ужинает после 19 и не употребляет мяса, пьет японскую водородную воду, и кремний — курсами два раза в год.

Из косметологических процедур в ее арсенале не инъекционные методики: энергетический массаж лица серебряными элеронами, иглоукалывание, барокамера. И постоянная защита кожи от солнца.

Мария Шукшина , 52 года

Известная актриса, мама четверых детей и вообще, родной, можно сказать, каждому жителю Алтайского края человек. Вдвойне приятно, что такая красивая. Как Мария Шукшина поддерживает свою прекрасную форму? Ее бьюти-секреты, рассказанные журналу Elle: баня, мезотерапия, водорослевые обертывания, массаж. А также уходовая косметика класса «люкс»: Sisley, Guerlain и другие.

В питании Мария жестких правил, по ее словам, не придерживается, но уделяет внимание качеству продуктов и соблюдает посты.

Валерия , 51 год

Певице удивительным образом удается сохранять девичью фигуру, имея не только внушительные цифры в паспорте, но и троих детей. То же самое и с лицом — на пятьдесят лет «с хвостиком» она не выглядит никак. В чем секрет? Из фитнес-меню это: TRX, бег, силовые тренировки и любимая всеми звездами йога.

Что касается ухода за собой, то певица предпочитает малотравматичные современные методики, например инфракрасный лифтинг. Ну и, конечно, питание — она не ужинает после 16 часов, не ест мучное, жирное и сладкое.

Евгения Крюкова , 48 лет

Еще одна мама троих детей, которую как будто заколдовали. К тому же, если верить признанию самой Евгении в разных интервью, на занятия фитнесом ей времени и сил не хватает. Может, все-таки колдовство или генетика?

Из прозаических причин сохранения красоты можно отметить ежедневную гимнастику для лица по системе Кэрол Мадджио, салонные процедуры, например, экспресс уход — Оxypeel и раздельное питание, а также отказ от белого хлеба.