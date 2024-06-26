Выпускные вечера в Барнауле начинаются. Где еще можно успеть арендовать платье для торжественного вечера, который бывает только раз в жизни, рассказывает altapress.ru.

В Барнауле работает много салонов, предоставляющих вещи в аренду. Что примечательно, почти все специализируются на женской одежде (вечерние и коктейльные платья, деловые костюмы). Мужские коллекции пользуются у клиентов гораздо меньшим спросом.

Princess Dress

Princess Dress один из салонов в Барнауле, в котором можно взять платье на выпускной или на любое другое торжественное мероприятие. На сайте салона написано, что у них предоставлено в наличии более 500 моделей платьев. Стилисты могут помочь вам с выбором платья. Оплата залога не требуется. В основном платья там от 5 тыс. рублей. Но есть модели и подешевле — за 2 тыс. рублей.

Платья. Princess dress

Infinity

Помимо платьев на вечер в Барнауле можно взять в аренду настоящее японское кимоно и наряд для царской охоты. Такие необычные костюмы предоставляет салон Infinity.

Этот салон работает с 2015 года, и поначалу владелицы Анастасия Аникина и Ксения Поздеева создавали костюмы для творческих фотосессий. Людям понравились платья с необычным декором.

В салоне Infinity можно найти платья 52-го и 56-го размера. А если клиентка, наоборот, слишком худощава или маленького роста, то ей предлагают платья-трансформеры. Это наряды с утягивающими шнурками, которые позволяют регулировать размер. Так платье можно утянуть до 38-го размера.

Почти весь гардероб салона Infinity создан вручную. Платья шьют Анастасия и Ксения, хотя по профессии не являются швеями: Ксения — стилист, а Анастасия — фотограф. По этой причине созданием одежды также занимается и швея.

Платья. infinity

Onenight Dress

Платья Onenight Dress в аренду стоят от 2 до 4 тыс., в зависимости от модели и кроя. Помимо платьев на выпускной, салон предоставляет разнообразные платья на детские утренники. В салоне присутствует размерная сетка от 40 до 46 размера. Onenight Dress работает по предварительной записи.

Платья. Onenight Dress

Sirius

Платья Sirius в аренду стоят от 3,5 тыс. до 6 тыс. рублей. В салоне присутствует разнообразное количество моделей на любой вкус. В основном длины макси. В отличие от Onenight Dress салон Sirius специализируется на платьях только для женщин и девушек.

Платья. Sirius

Почему люди берут платье напрокат

Самой распространенной причиной, почему люди решают взять одежду напрокат, является экономия. Вещь в аренду, разумеется, стоит дешевле, чем ее аналог в магазине. В ателье Барнаула платье модели «Анжелика» стоит 24,5 тыс. рублей.

Оплата у салонов отличается. У одного она может быть почасовая, а у другого плата берется за один день, например: аренда почасовая — 350 рублей в час, аренда больше чем на 4 часа — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, аренда до 2 суток — от 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей, аренда на несколько суток уже будет по договоренности с салоном.

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