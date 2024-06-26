26 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Лучший выбор

Где в Барнауле еще можно успеть взять выпускное платье напрокат, чтобы быть первой красавицей вечера

Выпускные вечера в Барнауле начинаются. Где еще можно успеть арендовать платье для торжественного вечера, который бывает только раз в жизни, рассказывает altapress.ru.

Женщина в красном платье.
Женщина в красном платье.
СС0

В Барнауле работает много салонов, предоставляющих вещи в аренду. Что примечательно, почти все специализируются на женской одежде (вечерние и коктейльные платья, деловые костюмы). Мужские коллекции пользуются у клиентов гораздо меньшим спросом.

Princess Dress

Princess Dress один из салонов в Барнауле, в котором можно взять платье на выпускной или на любое другое торжественное мероприятие. На сайте салона написано, что у них предоставлено в наличии более 500 моделей платьев. Стилисты могут помочь вам с выбором платья. Оплата залога не требуется. В основном платья там от 5 тыс. рублей. Но есть модели и подешевле — за 2 тыс. рублей.

Платья.
Платья.
Princess dress

Infinity

Помимо платьев на вечер в Барнауле можно взять в аренду настоящее японское кимоно и наряд для царской охоты. Такие необычные костюмы предоставляет салон Infinity.

Этот салон работает с 2015 года, и поначалу владелицы Анастасия Аникина и Ксения Поздеева создавали костюмы для творческих фотосессий. Людям понравились платья с необычным декором.

В салоне Infinity можно найти платья 52-го и 56-го размера. А если клиентка, наоборот, слишком худощава или маленького роста, то ей предлагают платья-трансформеры. Это наряды с утягивающими шнурками, которые позволяют регулировать размер. Так платье можно утянуть до 38-го размера.

Почти весь гардероб салона Infinity создан вручную. Платья шьют Анастасия и Ксения, хотя по профессии не являются швеями: Ксения — стилист, а Анастасия — фотограф. По этой причине созданием одежды также занимается и швея.

Платья.
Платья.
infinity

Onenight Dress

Платья Onenight Dress в аренду стоят от 2 до 4 тыс., в зависимости от модели и кроя. Помимо платьев на выпускной, салон предоставляет разнообразные платья на детские утренники. В салоне присутствует размерная сетка от 40 до 46 размера. Onenight Dress работает по предварительной записи.

Платья.
Платья.
Onenight Dress

Sirius

Платья Sirius в аренду стоят от 3,5 тыс. до 6 тыс. рублей. В салоне присутствует разнообразное количество моделей на любой вкус. В основном длины макси. В отличие от Onenight Dress салон Sirius специализируется на платьях только для женщин и девушек.

Платья.
Платья.
Sirius

Почему люди берут платье напрокат

Самой распространенной причиной, почему люди решают взять одежду напрокат, является экономия. Вещь в аренду, разумеется, стоит дешевле, чем ее аналог в магазине. В ателье Барнаула платье модели «Анжелика» стоит 24,5 тыс. рублей.

Оплата у салонов отличается. У одного она может быть почасовая, а у другого плата берется за один день, например: аренда почасовая — 350 рублей в час, аренда больше чем на 4 часа — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, аренда до 2 суток — от 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей, аренда на несколько суток уже будет по договоренности с салоном.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Семейный праздник «Лучше всех»
Алтайская регата «Фестиваль Драконов»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость