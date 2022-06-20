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Образование

О «стоимости» школьного выпускного рассказали эксперты

Эксперты «Авито» подсчитали, сколько стоит главный школьный праздник для выпускников, пишет Газета.Ru.

Выпускной.
Выпускной.
Светлана Васюченко, altapress.ru

По данным «Авито Товары», в среднем выпускной вечер обойдется российским родителям в 13 860 рублей на человека.

В эту стоимость входят платье и туфли для девочек, услуги стилиста и визажиста, костюм и рубашка для юношей, услуги фотографа, банкет и площадка для торжественного вечера.

В этом году одиннадцатиклассники и их родители отдавали предпочтение проведению торжественного мероприятия на теплоходах (спрос на аренду вырос на 61%), в лофтах (64%) и ресторанах (64%).

Также выпускные стали чаще проводить в загородных домах, средняя стоимость аренды загородного особняка составляет четыре с половиной тысячи рублей в сутки.

Также на 68% вырос спрос на услуги по организации транспорта для выпускников. Заказ автобуса будет стоить около 1 тыс. рублей в одну сторону.

Бронь к бьюти-мастерам

Накануне выпускных вечеров многие выпускницы также заранее бронируют места на процедуры у бьюти-мастеров. Так, еще в мае этого года, по сравнению с предыдущим, девушки активно обращались к мастерам по маникюру (в мае спрос вырос сразу в 4 раза), к парикмахерам и стилистам (+62%) и визажистам (+37%).

Между тем в 2021 году денежные сборы на выпускной вечер для 11-классников составили в среднем по России 11,5 тыс. рублей.

Выпускной для девятиклассников оказался гораздо дешевле — родители планирую потратить около 6,6 тыс. рублей.

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