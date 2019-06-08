Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести

О том, что сладкое вредно, знают все. И при этом многие и дня не могут прожить без десерта. Для таких людей мы подготовили подборку лакомств, которые можно употреблять с меньшими угрызениями совести, поскольку в них, кроме калорий, есть и польза. Altapress.ru подготовил обзор полезных десертов.

Начнем сразу с того, что потребление даже полезных сладостей все равно нужно ограничивать. Бывают естественные сахара, то есть те, что содержатся в цельных фруктах и ягодах, и свободные сахара, которые находятся во всем остальном — от пищевых добавок до фруктовых соков, меда и сиропа.

По рекомендациям ВОЗ и SACN (научно-консультативного комитета по вопросам питания) допустимый процент содержания свободных сахаров в рационе — не более 10% от общей калорийности продуктов. Это верхний предел нормы, а рекомендованная нутрициологами цифра еще ниже — 5%.

В среднем в граммах допустимая доза сахара составляет примерно 50 г для женщин и 70 г для мужчин. Это не так много, если учесть, что в эти граммы должен входить весь потребляемый сахар — от того, что мы кладем в кофе, до того, который содержится даже в несладких вроде бы продуктах, типа хлеба или колбасы. Поэтому на десерт остается совсем чуть-чуть. Какой выберем?

Мед с орехами

Натуральный десерт, который можно приготовить самим. Для этого нужно смешать немного грецких орехов с медом и все. Питательно и калорийно, поэтому в день достаточно пары столовых ложек. Зато кроме сладости в этих ложках есть витамины В2, РР, С, В6, К и Е, Н пантотеновая кислота, фолиевая кислота, кислоты омега-3, кальций, натрий, магний, железо, йод.

Мед СС0

Халва

Как и любое традиционное лакомство, халва изначально делалась исключительно из натуральных ингредиентов. Домашняя халва до сих пор готовится не на сахаре, а на меде.

Если продукт производится промышленным способом, то в нем есть место и пенообразователю и эмульгатору. Но все-таки большинство ингредиентов — природного происхождения. Это белковая паста из семян подсолнечника или кунжута либо орехов и сиропа. А там, где орехи и семена, там витамины группы В, витамин F1, витамин Е, калий и многое другое.

Употребление в пищу халвы благотворно влияет, например, на гормональный фон у женщин и улучшает пищеварение.

Мармелад , пастила , зефир

Тоже традиционные сладости, хотя и разные по вкусу. Принцип у них один — уваренное фруктовое (чаще всего яблочное) пюре, сахар и натуральные загустители (пектин или агар-агар).

Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.

Медведи. Мармелад. Мишки СС0

Главное, чем хороши мармелад, пастила и зефир, это отсутствием в составе жира и содержанием пектина — вещества, которое выводит из организма токсины и снижает уровень холестерина. Есть у этих десертов и свои минусы.

Например, высокое содержание сахара и то, что многие виды современных мармеладов и зефира далеки от классической рецептуры, и пользы в них мало. Выход — смотреть этикетку: состав ингредиентов должен быть натуральным, содержать пектин, а не желатин.

Кстати, русской пастиле есть полезная экзотическая альтернатива — традиционный японский мармелад ёкан. Это десерт, приготовленный из сладких бобов или каштанов с использованием натурального загустителя из водорослей агар-агар.