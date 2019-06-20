Правильное питание: чем можно заменить дорогие суперфуды

Те, кто решил встать на праведный путь ЗОЖ, рано или поздно встречают на этой дороге тему суперфудов. Что это такое, зачем их едят и как заменить дорогие импортные на дешевые местные — в материале altapress.ru.

Суперфуды — это продукты натурального происхождения, отличающиеся от остальных ударной дозой содержания полезных веществ. Термин «superfoods» ввел в обиход адепт натурального питания, американский диетолог Дэвид Вульф. Именно он стал находить по всему миру уникальные дары природы, которые традиционно использовали в своем питании как мощный источник энергии разные народы. Китайцы — ягоды годжи, японцы — разные виды водорослей, индейцы — семена чиа, ягоды асаи, киноа. Кстати, именно коренное население Америки стало первооткрывателями большинства суперфудов, которые потом активно пропагандировали последователи Вульфа.

Первыми темой суперфудов стали активно интересоваться вегетарианцы, потом она стала популярной повсеместно.

В Барнауле первые суперфуды появились в продаже в начале двухтысячных. При всех отличных свойствах у этого вида продукции есть два минуса: высокая цена, и достаточно большое количество фальсификата.

Поэтому недавно в теме суперпищи обозначился новый тренд — искать аналоги суперфудов в родной природе. И, конечно, они нашлись — ведь славяне, финно-угры и прочие народы, населяющие российские просторы, тоже веками использовали на практике полезные растения.

Семена чиа VS семена льна

Семена льна. CC0

Чиа содержат жирные кислоты, огромное количество антиоксидантов, богаты железом, цинком и калием. Укрепляют иммунитет, обычно употребляются в молотом виде в качестве добавки к муке.

Семена льна также чемпионы по содержанию жирных кислот омега-3, некоторые исследователи уверяют, что в семечках льна их даже больше чем в чиа. Лен тоже богат антиоксидантами и клетчаткой.

Асаи VS клюква и ежевика

Тарелка ежевики. izismile.com

Ягоды асаи растут в Южной Америке и обладают уникальным составом, который, в первую очередь, замедляет процессы старения в организме: это витамины группы В, Е, С, D, бета-каротин, магний, калий, кальций, фосфор, железо, жирные кислоты омега-6 и -9. Свежие ягоды асаи очень быстро портятся, поэтому до потребителя доходят в виде порошка. Наш ответ аборигенам Амазонки — клюква и ежевика. Клюква может похвастаться содержанием витаминов С, К и В, а ежевика — рекордным содержанием полифенолов, клетчатки и антоцианинов. К тому же, у нее ниже гликемический индекс, чем у асаи.

Витграсс VS петрушка

Петрушка. CC0

Витграсс — это труднодоступный продукт из вроде бы привычного растения. Так называют молодые побеги пшеницы и сок из них, богатый хлорофиллом, аминокислотами, железом магнием, кальцием, фосфором и калием. Тем, кто ищет легких путей к здоровью, понравится новость, что в прозаичной петрушке хлорофилла примерно столько же. Плюс высокое содержание витаминов А, В1, В2 и С, калия и железа.

Киноа VS зеленая гречка

Семена киноа www.instagram.com/spirulinashop24.ru/

Киноа также родом из Южной Америки. Семена этого растения горькие на вкус (поэтому перед употреблением их вымачивают), но полезные — в них есть фосфор, белок, кислоты омега-3 и омега-6, клетчатка, витамины группы B, железо, кальций и цинк. Что мы можем предъявить американскому континенту? Конечно, зеленую гречку. Так же, как и киноа, она не содержит глютена. Зато в ней тоже много белка, железа, фосфора, кальция, клетчатки и витаминов группы В.

Стоит помнить, что суперфуды — это, конечно, не основные продукты питания, а скорее БАДы, которые нужно уметь регулярно принимать в малых дозах в зависимости от конкретных потребностей организма и с учетом противопоказаний.