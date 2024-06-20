Матирующие салфетки незаменимая вещь в жару. Ими легко можно убрать жирный блеск с лица. Однако, если пользоваться ими слишком часто, могут произойти неприятности. Voice рассказал о том, как использовать салфетки правильно.

Летом наша кожа становится более склонной к появлению жирности. Активность сальных желез увеличивается из-за жары и ультрафиолета. На помощь приходят матирующие салфетки. Но не все так просто.

За борьбу с жирным блеском в составе салфеток могут отвечать разные вещества. Некоторые салфетки пропитываются диоксидом цинка или салициловой кислотой, другие обрабатывают тальком или экстрактом бамбукового угля.

Все эти компоненты сушат кожу и если часто использовать их, то возникнет сухость и раздражение кожи.

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