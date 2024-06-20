Летом наша кожа становится более склонной к появлению жирности. Активность сальных желез увеличивается из-за жары и ультрафиолета. На помощь приходят матирующие салфетки. Но не все так просто.
За борьбу с жирным блеском в составе салфеток могут отвечать разные вещества. Некоторые салфетки пропитываются диоксидом цинка или салициловой кислотой, другие обрабатывают тальком или экстрактом бамбукового угля.
Все эти компоненты сушат кожу и если часто использовать их, то возникнет сухость и раздражение кожи.
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