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Сколько раз в день можно пользоваться матирующими салфетками

Матирующие салфетки незаменимая вещь в жару. Ими легко можно убрать жирный блеск с лица. Однако, если пользоваться ими слишком часто, могут произойти неприятности. Voice рассказал о том, как использовать салфетки правильно.

Красивая женщина.
Красивая женщина.
freepik.com/lookstudio

Летом наша кожа становится более склонной к появлению жирности. Активность сальных желез увеличивается из-за жары и ультрафиолета. На помощь приходят матирующие салфетки. Но не все так просто.

За борьбу с жирным блеском в составе салфеток могут отвечать разные вещества. Некоторые салфетки пропитываются диоксидом цинка или салициловой кислотой, другие обрабатывают тальком или экстрактом бамбукового угля.

Все эти компоненты сушат кожу и если часто использовать их, то возникнет сухость и раздражение кожи.

Ранее сообщалось о том, как уберечь себя от солнечного и теплового удара.

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