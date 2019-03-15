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Солнцезащитные очки: что будет модно весной и летом 2019

Солнце светит все ярче, индекс ультрафиолета растет и самое время подумать о защите глаз. Какие модели солнцезащитных очков будут самыми актуальными в сезоне Весна/Лето 2019? Подробности в нашем обзоре.

Супермодель Кара Деленвиль в очках-авиаторах.
Супермодель Кара Деленвиль в очках-авиаторах.
https://www.instagram.com/caradelevingne/

Начнем с самых хайповых моделей, которые еще не освоены широкой общественностью, но уже успели засветиться на Неделях Моды Spring/Summer 2019 и обсудится фэшн-эспертами и модницами.

Очки-маска

Очки в пол-лица, что-то среднее между очками горнолыжника и маской стоматолога демонстрируют в своих весенне-летних коллекциях Christian Dior, Gucci и другие.

Квадратные очки

Огромные квадратные оправы, похожие на те, что носила Твигги и прочие фэш-иконы 60−70-х, тоже можно найти в новых коллекциях Gucci и других. Модная фишка — оправа контрастного цвета со стеклами — белая, желтая и так далее. В общем, чем больше гротеска, тем лучше.

Велосипедные очки

Главный хит прошлого года, который ввела в модный повседневный оборот Ким Кардашьян — велосипедные очки, настоящие спортивные, или просто похожие на них, показали в коллекциях Весна/Лето 2019 такие производители, как Kenzo, Iceberg, Stella McCartney и другие. Тренд подхватили и популярные бренды типа Mango.

Фирменный стиль

Еще один тренд — найти свою модель и оставаться верным ей, не смотря на все модные бризы и шторма. Тем более, что все крупные бренды оптики имеют свою постоянную линейку моделей, которая существенно не меняется, но обновляется из коллекции в коллекцию. Например, авиаторы или знамениты вайфареры от Ray-Ban.

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