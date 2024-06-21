Слитный купальник
Благодаря тренду на аутдор слитный купальник можно носить даже в городе в качестве боди. Также особенно хороши модели с квадратным или V-образным вырезом — они красиво подчеркивают линию декольте.
Такой купальник не сковывает движение и ощущается на теле как вторая кожа.
С вырезом
Этот вариант сейчас на пике популярности. Смотрится эффектно на любом пляже или в бассейне и выигрышно подчеркивает линии тела.
В купальнике такой модели гуляла даже Ирина Шейк.
С высокой талией
Это главный фаворит сезона. Но с ним нужно быть осторожнее, поскольку низ может спадать. Поэтому нужно выбирать его в точности по параметрам. Такая модель будет визуально корректировать фигуру: купальник скроет живот и визуально удлинит ноги.
Ранее сообщалось о трендовых расцветках купальников на лето 2024.
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