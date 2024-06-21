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Топ трендовых купальников, в которых можно не только загорать, но и тренироваться в бассейне

Плаванье — чудесный вид спорта. Но в воде себя нужно чувствовать уверенно, для этого поможет хорошо подобранный купальник и altapress.ru расскажет о модных новинках.

Масло для загара.
Масло для загара.
freepik.com/nikitabuida

Слитный купальник

Благодаря тренду на аутдор слитный купальник можно носить даже в городе в качестве боди. Также особенно хороши модели с квадратным или V-образным вырезом — они красиво подчеркивают линию декольте.

Такой купальник не сковывает движение и ощущается на теле как вторая кожа.

Купальник.
Купальник.
ЦУМ

С вырезом

Этот вариант сейчас на пике популярности. Смотрится эффектно на любом пляже или в бассейне и выигрышно подчеркивает линии тела.

В купальнике такой модели гуляла даже Ирина Шейк.

Купальник.
Купальник.
ЦУМ

С высокой талией

Это главный фаворит сезона. Но с ним нужно быть осторожнее, поскольку низ может спадать. Поэтому нужно выбирать его в точности по параметрам. Такая модель будет визуально корректировать фигуру: купальник скроет живот и визуально удлинит ноги.

Ранее сообщалось о трендовых расцветках купальников на лето 2024.

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