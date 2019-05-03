Какие туфли подойдут девушке для самых главных выходов в свет? Те, которые будут органично дополнять платья, в которых можно будет танцевать всю ночь.

Туфли с бантом

Банты — один из самых модных декоративных элементов, которые демонстрируют возвращение интереса к барокко. Они украшают не только блузки и платья, но и обувь. Милый бантик — эффектный способ задать нужную ноту торжественности, даже если в остальном модель довольно проста. Хорошо знакомый барнаульцам бренд Тamaris предлагает вариант, в котором соединились сразу два актуальных тренда — желтый цвет и бант.

Босоножки на тонких ремешках

Тоненькие ремешки — еще один тренд, который прекрасно выглядит в вечерней обстановке. На показах весна-лето 2019 практически невесомые варианты демонстрировали на показах Céline, Sonia Rykiel и другие высокие марки. Смотрятся на ноге очень эффектно и сексуально, а от мастерства исполнения зависит удобство колодки и креплений.

Еще варианты разной степени ценовой доступности можно отыскать у тех же немецких Тamaris, или итальянских Baldinini и Sergio Rossi.

Туфли-слингбэки

Туфли с закрытым носом, но открытой пяткой, которую поддерживает тонкий ремешок — классика стиля lady like еще с 60-х годов прошлого века. И мегахит наступающего сезона, который, по мнению экспертов, не сдаст позиций и осенью. Конечно, современные варианты отличаются дизайнерскими экспериментами — как «резинка из кожи» у Bottega Veneta или необычная форма каблука (кстати, еще одна примета модной обуви 2019) у Burberry. Если спуститься с Олимпа высокой моды на землю, то доступный симпатичный вариант отыщется и у демократичных марок, например, немецкой s.Oliver.