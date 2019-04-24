В воздухе пахнет не просто весной, а уже приближением лета. И каждый год парфюмерные бренды соблазняют нас новыми ассоциациями на тему солнца, цветов и ожидания беззаботного счастья. Редакция altapress.ru подготовила подборку новых ароматов 2019 года, которые заинтересуют женщин этим летом.

Guerlain порадовал сразу тремя новинками из культовой серии Aqua Allegoria, каждый выпуск которой посвящен природным ароматам. На этот раз у трио три солиста: цветущая вишня в Flora Cherrysia, имбирь в Ginger Piccante и кокос в Coconut Fizz. Последний просто пронизан ощущением счастливого отпуска на экзотических островах, когда океан сливается с линией горизонта. В пирамиде запахов кокос присутствует не только в верхних, но и средних нотах, дополненный бергамотом, арбузом, фрезией. В базе играют отпускную мелодию бобы тонка, сандал, белое дерево.

В Барнауле туалетная вода Flora Cherrysia, Ginger Piccante и Coconut Fizz от Guerlain представлена в сети «Л'Этуаль».

Nina Ricci также отметила летний сезон лимитированной серией «Щербет», которая стала новой вкусной вариацией трех известных творений парфюмера Sonia Constant Luna, Nina, Bella.

Les Sorbets de Bella, необычный флакон которого сделан в виде надкушенного зеленого лакомства, самый освежающий и искристый. Композиция начинается зеленой волной грейпфрута, зеленого мандарина, граната, ревеня, смягчаюсь к середине запахами шисо, розы и фиалки и закругляясь в базе терпкими древесными нотами.

В Барнауле ароматы в продаже пока не появились.

Поклонницы цветочных ароматов могли заметить недавний повышенный интерес парфюмеров к пиону. В этом году были заявлены, как минимум, две ароматные премьеры с этим цветком в главной роли. Одна из них, Dolce Peony от Dolce&Gabbana, продолжает серию 2014 года, посвященную Сицилии, родине Дольче и Габбана, дух которой они воспевают в своих коллекциях.

Dolce Peony, чувственный и сладкий, как грезы об этом чудесном острове, пленяет в начале мягкостью розового перца, бергамота и груши. Раскрывается в середине роскошью болгарской розы, самого пиона, и желтой фрезии. Завершается аккордами амбры, меда, древесными нотами.

Dolce Peony от Dolce&Gabbana можно найти в «Рив Гош» и «Л'Этуаль».

Когда хочется свежесть цветов дополнить пряными восточными нотами, самое время обратить внимание на премьеру женского Eternity Flame For Women от Calvin Klein. Это еще одна вариация на тему любви и страсти — недаром он вышел в серии парных ароматов Eternity, которую бренд с успехом выпускает больше 30 лет. Верность, преданность, глубина чувств, которые хотел передать в своем творении парфюмер ЛоренЛе Гернек воплотились в идеальном балансе мандарина, душистого горошка и лабданума.

Eternity Flame For Women от Calvin Klein представлен в сети «Л'Этуаль».

В обзоре премьер 2019 невозможно обойтись без упоминания Chance Eau Tendre Eau de Parfum от Chanel, которую с нетерпением ждали многочисленные поклонницы Chance. Это очередной фланкер популярного Chanel Chance. На этот раз создатели аромата прошли по тонкой грани между легкостью и насыщенностью, создав более чувственную версию свежего Chance Tendre. Как заявляют в релизе сами создатели Шанель, новый аромат 2019 это: «Сочетание абсолю жасмина с яркой розовой ноткой на фоне чувственного мускуса призваны создать ощущение прикосновения к свежевыстиранному хлопчатобумажному материалу».

Chance Eau Tendre Eau de Parfum от Chanel можно найти в магазинах сети «Рив Гош».