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Чем подкормить томаты в июне?

До цветения и образования завязей в качестве первой подкормки можно использовать мочевину в соотношении 50-60 г на 10 л воды.

Как только появятся завязи на первом соцветии, стоит подкормить кусты томатов фосфорно-калийными удобрениями. Им подойдет раствор из 10 г суперфосфата и 7-10 г сернокислого калия на 10 л воды.

Томаты нужно обрабатывать вечером или в пасмурную погоду.