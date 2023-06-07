До цветения и образования завязей в качестве первой подкормки можно использовать мочевину в соотношении 50-60 г на 10 л воды.
Как только появятся завязи на первом соцветии, стоит подкормить кусты томатов фосфорно-калийными удобрениями. Им подойдет раствор из 10 г суперфосфата и 7-10 г сернокислого калия на 10 л воды.
Томаты нужно обрабатывать вечером или в пасмурную погоду.
Если вы заметили, что у растений побледнели листья, то в раствор мочевины добавьте на каждый литр по 1,5 г сульфата магния.
Если у помидоров начали скручиваться листья, то это говорит о дефиците меди. Что восполнить недостаток вещества, стоит использовать медный купорос. Для опрыскивания приготовьте 0,1-0,2 % раствор медного купороса (1-2 г на 1 л воды).
Когда помидоры дадут первые плоды, им стоит приготовить специальную смесь из древесной золы, борной кислоты и йода.
Для ее приготовления добавьте в 5 л кипятка 1,5-2 л золы и 10 г борной кислоты. Затем остудите смесь и доведите ее объем до 10 л. Добавьте один пузырек йода и дайте средству настояться в течение суток. Для опрыскивания в 10 л воды растворите 1 л готового препарата.
Такой чудо-раствор ускорит плодоношение и одновременно сделает томаты устойчивыми к фитофторе.
Томаты подвержены различным заболеваниям и важно вовремя провести профилактические обработки.
Чаще всего томаты поражает фитофтора. Огородники приступают к обработке с середины июня. От заболевания помогают Консенто, Превикур Энерджи, Провизор, Ордан и другие средства противогрибкового действия по инструкции.
Для ранних томатов лучше применять биопрепараты - тогда можно смело есть овощи спустя 3-4 дня после опрыскивания. Хорошо подойдет раствор с использованием Фитоспорина-М (1 ч.л. на 10 л воды).
Обработку проводят каждые 10-14 дней в течение сезона.