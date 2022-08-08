8 августа
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Дом и дача

Красные и спелые. Как ускорить рост помидоров в августе — полезные советы

Чтобы урожай помидоров порадовал, их следует регулярно «прореживать». Так растение получит больше света и кислорода. Как еще ускорить рост томатов, экономя время и деньги, — в подборке советов.

Помидоры.
Помидоры.
СС0

Удаляйте пасынки

Как утверждают садоводы, помидоры будут крупными и мясистыми, если на каждом их кусте выламывать пасынки. Это побеги, растущие из пазух листьев, и — от них рекомендуют оставлять «хвостики» по два сантиметра.

Прищипывайте верхушки

Верхушки молодых побегов можно прищипывать (убирать) руками или ножницами. Так помидоры будут крупными, и их плодоношение продлится дольше.

Обрывайте листья

Эксперты советуют обрывать листья, чтобы помидоры быстрее краснели на солнце.

Привязывайте к опоре

Развесистые томаты с множеством помидоров привязывайте к опоре. Так они перестанут клониться к земле и, наоборот, «повернутся» к солнцу.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Опрыскивайте

Опрыскивайте помидоры раствором борной кислоты (одна чайная ложка на 10 литров воды). Такую подкормку вводите утром в сухую погоду.

Кроме того, чтобы защитить овощ от муравьев, «припудривайте» их золой.

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