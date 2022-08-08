Удаляйте пасынки
Как утверждают садоводы, помидоры будут крупными и мясистыми, если на каждом их кусте выламывать пасынки. Это побеги, растущие из пазух листьев, и — от них рекомендуют оставлять «хвостики» по два сантиметра.
Прищипывайте верхушки
Верхушки молодых побегов можно прищипывать (убирать) руками или ножницами. Так помидоры будут крупными, и их плодоношение продлится дольше.
Обрывайте листья
Эксперты советуют обрывать листья, чтобы помидоры быстрее краснели на солнце.
Привязывайте к опоре
Развесистые томаты с множеством помидоров привязывайте к опоре. Так они перестанут клониться к земле и, наоборот, «повернутся» к солнцу.
Опрыскивайте
Опрыскивайте помидоры раствором борной кислоты (одна чайная ложка на 10 литров воды). Такую подкормку вводите утром в сухую погоду.
Кроме того, чтобы защитить овощ от муравьев, «припудривайте» их золой.