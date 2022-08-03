Стало известно, почему помидоры и огурцы надо есть без соли

Для снижения артериального давления следует регулярно употреблять эти овощи.

Эксперт предупредила — эти два продукта следует употреблять без соли, так как они теряют свою пользу для организма, пишет «Москва-24».

«Если овощ разрезается и солится, то сразу же идет перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний», — пояснила Лазуренко.

Эндокринолог при этом предупредила — овощи не способны вылечить хроническую гипертонию, поэтому он порекомендовала не отказываться от лекарств и посещения доктора, пишет News.ru.

Ранее диетолог назвала продукт, который делает кожу бархатистой, а волосы блестящими. Также самые полезные летние фрукты назвал специалист.