3 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Стало известно, почему помидоры и огурцы надо есть без соли

Сезонные продукты — помидоры и огурцы — полезны для работы сердечно-сосудистой системы, рассказала диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

Огурцы, овощи.
Огурцы, овощи.
СС0

Для снижения артериального давления следует регулярно употреблять эти овощи.

Эксперт предупредила — эти два продукта следует употреблять без соли, так как они теряют свою пользу для организма, пишет «Москва-24».

«Если овощ разрезается и солится, то сразу же идет перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний», — пояснила Лазуренко.

Эндокринолог при этом предупредила — овощи не способны вылечить хроническую гипертонию, поэтому он порекомендовала не отказываться от лекарств и посещения доктора, пишет News.ru.

Ранее диетолог назвала продукт, который делает кожу бархатистой, а волосы блестящими. Также самые полезные летние фрукты назвал специалист.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость