9 июня
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Здоровье

Диетолог назвала продукт, который делает кожу бархатистой, а волосы блестящими

Авокадо поможет сделать волосы блестящими, а кожу бархатистой, рассказала «Известиям» диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Авокадо
Авокадо
ССО

Михалева подчеркнула, что авокадо — «очень хороший продукт здорового питания», в котором содержится больше калорий, чем в других овощах.

«Речь идет о полиненасыщенных жирных кислотах, которыми богат авокадо. Эти жирные кислоты предотвращают развитие атеросклероза сосудов, защищают наш организм от хронического воспаления и сахарного диабета 2 типа», — пояснила она.

Полезные компоненты поддерживают иммунитет, а также состояние кожи и волос.

«Они делают волосы блестящими, а кожу бархатистой и нежной», — подчеркнула Михалева.

Кроме того, в авокадо есть небольшое количество белков, которые выступают строительным материалом для клеток. Также содержатся витамины группы В (В5, В6, В9), С, Е и К, а еще марганец, магний, цинк, медь и клетчатка.

«Клетчатка улучшает работу кишечника, снижает всасывание холестерина и сахара, улучшает состав кишечной микробиоты, а также предотвращает развитие рака кишечника. Кроме того, клетчатка играет большую роль в профилактике сахарного диабета и атеросклероза сосудов, а также ожирения», — подытожила Михалева.

Недавно эндокринолог объяснила, как сделать окрошку максимально полезной.

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