6 июня
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Здоровье

Эндокринолог дала совет, как сделать окрошку полезной

Эндокринолог Зухра Павлова в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, как сделать окрошку максимально полезной для здоровья. По ее словам, колбасу в блюде лучше заменить мясом.

Окрошка.
Окрошка.
https://delo-vcusa.ru/

Павлова заявила, что окрошка — одно из самых правильных для питания блюд. В ней содержатся «очень хороши» белок (яйца), сложные углеводы (овощи и зелень), а также источник сульфорафана и индол-3-карбинола (редис), подчеркнула врач.

«Эти вещества играют огромную роль в профилактике онкологии», — утверждает Зухра Павлова.

При приготовлении окрошки медик рекомендует не счищать кожуру с огурцов, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки. Кроме того, она советует добавлять в блюдо вареное мясо — курицу или говядину, поскольку обработанное мясо (колбаса) может вызывать злокачественные опухоли.

По мнению Павловой, в качестве заправки следует использовать кефир жирностью до 3,2% или натуральный квас, в составе которого нет добавок и сахара.

Есть окрошку лучше комнатной температуры. А вот холодная может привести к переохлаждению слизистых оболочек и спазму желчных путей. Это чревато запорами.

Кстати, врач рассказала, кому нельзя есть окрошку на квасе и почему лучше выбирать кефир. А еще недавно диетолог объяснил, почему щавель и кофе вызывают камни в почках.

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