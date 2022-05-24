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Здоровье

Кому нельзя есть окрошку на квасе и почему лучше выбирать кефир, рассказала диетолог

Окрошка на квасе стимулирует сердечную деятельность, ускоряет обмен веществ и вызывает чувство голода, рассказала «Известиям» врач-диетолог Марина Хорковая.

Окрошка.
Окрошка.
youtube.com, Наталья Ким

Лучше всего выбирать окрошку на кефире, в таком блюде содержится много калия и витаминов группы В, которые поддерживают нервную систему, влияют на качество кожи и волос.

Окрошка на квасе не подойдет желающим похудеть.

«Окрошка на квасе стимулирует метаболизм, стабилизирует сердечную деятельность, а дрожжи могут помочь в предупреждении образования гнойников. Квас вместе с картофелем повышают аппетит, поэтому тем, кто худеет, стоит избегать окрошку», — отметила специалист.

От употребления окрошки лучше воздержаться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, пишет Газета.Ru. Но совсем исключить это блюдо стоит тем, кто страдает от язвы желудка.

Ранее диетолог перечислила самые вредные салаты, которые «подрывают» здоровье.

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