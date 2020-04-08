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Экономика

«И оставляют вас умирать»: более миллиона роз уничтожают за сутки в России

Цветоводам приходится ежедневно уничтожать до 1,2 млн свежих роз, сообщает «Интерфакс».

Охапка роз.
Охапка роз.
22.мвд.рф

С каждого куста роз необходимо периодически срезать цветы, чтобы он не терял своей продуктивности и давал новые ростки, объяснил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

При этом розничная торговля цветами с начала пандемии коронавируса Covid-19 в России практически прекратилась в связи с падением покупательского спроса.

Убытки

Площадь теплиц, в которых выращивают отечественные цветы, составляет 165 гектаров. С каждого гектара срезают в среднем 7000 роз в день. Помимо среза цветов, за кустами осуществляется ежедневный уход, который требует немалых расходов.

При этом доходы от продаж практически нулевые, и отрасль терпит огромные убытки.

Обращение

Литвиненко обратился к властям с просьбой поддержать цветоводство, включив его в список отраслей, которые нуждаются в государственной поддержке.

Национальная ассоциация цветоводов ранее уже обращалась к государству за поддержкой, пишет bfm.ru. В начале марта организация просила отменить повышение ставки НДС до 20% для производителей цветов и повысить пошлину на импорт цветов до 15%. Такие меры, по мнению членов ассоциации, должны были ослабить конкуренцию с зарубежными цветоводами.

Едва не сорванная посевная

Между тем в Алтайском крае из-за пандемии чуть не сорвалась посевная. Руководители крупных сельхозпредприятий рассказали о том, как организовали рабочий процесс и подготовку к посевной в условиях угрозы распространения коронавируса.

Организации, торгующие запчастями, сельхозтехникой, средствами защиты растений не работали.

Аграрии не могли получить даже уже оплаченную технику.

6 апреля правительство Алтайского края опубликовало список предприятий, которые могут работать несмотря на неблагоприятную эпидобстановку.

Среди них и работники сельского хозяйства, а именно те, кто производит сельхозтехнику, удобрения, средства для защиты растений, рассаду, корма для животных и ветеринарные препараты.

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