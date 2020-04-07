В Алтайском крае из-за пандемии чуть не сорвалась посевная

Депутаты АКЗС, руководители крупных сельхозпредприятий рассказали о том, как организовали рабочий процесс и подготовку к посевной в условиях угрозы распространения коронавируса.

Еще до вступления в силу обновленного указа губернатора, посевная в Алтайском крае была под угрозой срыва. По словам гендиректора животноводческого предприятия «СП им. Г.С. Титова» (Косихинский район) Александра Траутвейна, организации, торгующие запчастями, сельхозтехникой, средствами защиты растений не работали.

Аграрии не могли получить даже уже оплаченную технику.

«Нужен краевой документ, который бы разрешил им работать. Иначе мы сорвем посевную. Людям будет нечего есть, а значит, и лечить будет некого», — цитировала Траутвейна пресс-служба АКЗС.

6 апреля правительство Алтайского края опубликовало список предприятий, которые могут работать несмотря на неблагоприятную эпидобстановку.

Среди них и работники сельского хозяйства, а именно те, кто производит сельхозтехнику, удобрения, средства для защиты растений, рассаду, корма для животных и ветеринарные препараты.

Сергей Серов,

председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию:

Край в полном объеме обеспечен семенным материалом (100%) и ГСМ (80%) материалами, на 93% подготовлена техника. Государственная поддержка АПК Алтайского края на сегодня составила 1 млрд 118 млн рублей. Уверен, подготовка к посевной кампании будет проведена в Алтайском крае в самые оптимальные сроки, и мы решим поставленную президентом задачу по обеспечению населения продуктами питания в достаточном количестве.

Ранее депутат Государственной Думы Иван Лоор во время очередной региональной недели на Алтае в связи с «обвалом» рубля и пандемией прокомментировал предстоящие весеннее-полевые работы в регионе.