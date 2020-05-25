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25 мая
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Экономика

Абрамович отложил покупку за 4 млрд рублей компании в Сибири с долгом в 3,5 млрд долларов

Основные владельцы Evraz отложили выкуп угольной компании «Сибуглемет» у ВЭБ. РФ, пишет РБК со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.

Роман Абрамович.
Роман Абрамович.
roman-abramovich.com.

Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры решили повременить с приобретением угольной компании с активами в Кузбассе.

«У нас есть для них оферта. Но пока они попросили подождать», — отметил Шувалов.

«Сибуглемет» — крупный производитель коксующегося угля в России. В структуру входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» суммарной мощностью переработки 12 млн тонн угля.

С конца 2015 года компания находится под управлением у Evraz. В феврале 2020 года стало известно, что основные собственники Evraz начали выкуп этого актива у ВЭБа.

Тогда в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от «Онега Холдинг» на приобретение 99,57% «Междуречья» (основной актив «Сибуглемета»). Ее совладельцами, по данным СПАРК, являются структуры Абрамовича и Абрамова, а также Евгения Швидлера.

В конце марта ФАС одобрила это ходатайство. По словам Шувалова, сделка уткнулась в кризис из-за коронавируса и «Evraz сейчас не уверен, готов ли купить».

По данным «Коммерсанта», сумма сделки составляет 4 млрд рублей, но к покупателям должен перейти и долг «Сибуглемета» перед ВЭБом на 3,5 млрд долларов.

Напомним, ранее Абрамовича назвали знаковым бизнесменом «лихих 90-х» годов.

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