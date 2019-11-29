Чубайс и Абрамович названы знаковыми бизнесменами «лихих 90-х»

Также в рейтинг вошли основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди (9%), Анатолий Чубайс (один из идеологов экономических реформ в России 90-х), Герман Стерлигов (соучредитель первой в России товарной биржи) и Владимир Потанин (президент внешнеэкономической ассоциации «Интеррос») — все они набрали по 5%, передает «Интерфакс».
При этом для топ-менеджеров компаний 90-х респонденты чаще выбирали такие характеристики, как «вор, бандит, жулик» и «бессовестный, беспринципный», тогда как нынешние руководители оказались «грамотные, компетентные, ответственные» — об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди 1001 сотрудника российских компаний, пишет ura.ru.
Возглавили список
Список компаний, с которыми ассоциируется российский бизнес в начале 1990-х годов, возглавили «Газпром», МММ и ЮКОС. Так, по 15% респондентов поставили на первое место компанию «Газпром» и финансовую пирамиду «МММ», ЮКОС — 14%. Также в топ-15 вошли «Лукойл», Сбербанк, «Роснефть», «Норникель», «Альфа-групп», «Аэрофлот» и «Сибнефть», которая после смены собственника стала «Газпром нефтью».
Качество управления
По словам одного из создателей московского офиса PwC Тамджида Басуниа, за прошедшие 30 лет качество управления значительно улучшилось.
«Ныне качество управления значительно выросло, в российских компаниях разработаны отличные управленческие информационные системы», — цитирует агентство слова эксперта.