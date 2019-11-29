Чубайс и Абрамович названы знаковыми бизнесменами «лихих 90-х»

Список знаковых бизнесменов начала 1990-х годов возглавили Борис Березовский (26%), Михаил Ходорковский (21%) и Роман Абрамович (16%), следует из результатов исследования PwC и Аналитического центра НАФИ.

Также в рейтинг вошли основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди (9%), Анатолий Чубайс (один из идеологов экономических реформ в России 90-х), Герман Стерлигов (соучредитель первой в России товарной биржи) и Владимир Потанин (президент внешнеэкономической ассоциации «Интеррос») — все они набрали по 5%, передает «Интерфакс».

При этом для топ-менеджеров компаний 90-х респонденты чаще выбирали такие характеристики, как «вор, бандит, жулик» и «бессовестный, беспринципный», тогда как нынешние руководители оказались «грамотные, компетентные, ответственные» — об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди 1001 сотрудника российских компаний, пишет ura.ru.

Возглавили список

Список компаний, с которыми ассоциируется российский бизнес в начале 1990-х годов, возглавили «Газпром», МММ и ЮКОС. Так, по 15% респондентов поставили на первое место компанию «Газпром» и финансовую пирамиду «МММ», ЮКОС — 14%. Также в топ-15 вошли «Лукойл», Сбербанк, «Роснефть», «Норникель», «Альфа-групп», «Аэрофлот» и «Сибнефть», которая после смены собственника стала «Газпром нефтью».

Качество управления

По словам одного из создателей московского офиса PwC Тамджида Басуниа, за прошедшие 30 лет качество управления значительно улучшилось.