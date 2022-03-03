3 марта -6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Абрамович продает «Челси», деньги пойдут в фонд помощи жертвам конфликта на Украине

Российский миллиардер Роман Абрамович объявил о том, что решил продать лондонский футбольный клуб «Челси», сообщает «Интерфакс».

Роман Абрамович.
Роман Абрамович.
roman-abramovich.com.

«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК „Челси“. Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров», — приводятся на сайте «Челси» высказывания Абрамовича.

Абрамович отметил, что «продажа клуба не будет ускорена, но будет следовать надлежащей процедуре».

«Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв войны на Украине», — заявил бизнесмен.

«Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных и неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — отметил Абрамович.

26 февраля Абрамович передал управление футбольным клубом попечителям благотворительного фонда команды.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер решил продать свои виллы в Англии и футбольный клуб.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость