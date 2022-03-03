Абрамович продает «Челси», деньги пойдут в фонд помощи жертвам конфликта на Украине

«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК „Челси“. Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров», — приводятся на сайте «Челси» высказывания Абрамовича.

Абрамович отметил, что «продажа клуба не будет ускорена, но будет следовать надлежащей процедуре».

«Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв войны на Украине», — заявил бизнесмен.

«Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных и неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — отметил Абрамович.

26 февраля Абрамович передал управление футбольным клубом попечителям благотворительного фонда команды.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер решил продать свои виллы в Англии и футбольный клуб.