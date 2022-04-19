19 апреля
Алтайское поле
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Экономика

Аграрии Алтайского края широким шагом идут в поля

В Алтайском крае раннее весеннее боронование почвы выполнено на площади около 1 млн гектаров. Об этом 18 апреля сообщил министр сельского хозяйства Сергей Межин.

Посевная кампания.
Посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Он сообщил, что наряду с боронованием в регионе активными темпами идет и другой весьма важный вид весенних полевых работ — подкормка минеральными удобрениями посевов сельхозкультур.

«По оперативным данным на сегодня, 18 апреля, раннее весеннее боронование выполнено на площади под 1 млн гектаров. Ведется подкормка посевов озимых и многолетних трав. Так удобрения уже внесены на 90 тыс. гектаров посевов озимых, что составляет 40% от общей площади сева», — уточнил министр.

Сергей Межин также подчеркнул, что продолжается мониторинг обеспеченности сельхозтоваропроизводителей семенами и минеральными удобрениями. В край завезено уже 218 тыс. тонн минеральных удобрений, это на 45% больше уровня прошлого года.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Как проходила подготовка

Ранее Сергей Межин рассказывал, что сельхозпредприятия края полностью обеспечены необходимыми семенами.

Импортный материал, с поставками которого за последний месяц возникли проблемы, хозяйства меняют на отечественный. Гибриды подсолнечника и кукурузы, столь востребованные на Алтае, в России есть, заверил чиновник.

По данным на начало апреля, запасы бензина в хозяйства составляли 115% к уровню прошлого года, дизеля — 77%, но его продолжают завозить. Готовность сельхозтехники к предстоящей посевной превышает 90%.

В Алтайском крае началась посевная кампания.
В Алтайском крае началась посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Ожидается, что в период полевых работ в поля выйдут 16 тыс. тракторов, 1,3 тыс. посевных комплексов, 2 тыс. грузовиков.

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