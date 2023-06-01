Агрогородки, продзаказ и зерновой коридор. Какие важные для алтайского АПК вопросы планируется решать в ближайшие годы

Налаживание стабильного вывоза сельхозпродукции — первостепенная задача для агропромышленного комплекса Алтайского края на ближайшие годы. Об этом 25 мая в своем отчете перед АКЗС говорил глава региона Виктор Томенко. Это подтверждают и руководители крупных сельхозпредприятий. На этой неделе они обсуждали, что еще требуется аграрной отрасли для дальнейшего развития.

31 мая прошел круглый стол «Послание губернатора 2023: как сделать жизнь в алтайском селе счастливой и достойной?».

Что есть сейчас

Прогресс отрасли АПК за последние пять лет очевиден. Резко возрос темп техперевооружения сельского хозяйства — в прошлом году техники было закуплено на рекордную сумму — 22 млрд рублей, а за всю пятилетку — более чем на 60 млрд. Раньше такие показатели и не снились.

Край уверенно держит марку в растениеводстве — урожайности в условиях малопредсказуемого климата Алтая уже приблизились к тем, что демонстрируют в комфортных регионах Юга страны.

По валовому сбору гречихи в прошлом году край уверенно был на первом месте (741 тыс. тонн), по рапсу — на втором (296,9 тыс. тонн), по масличным — на четвертом (1,6 млн тонн).

Однако есть одно «но» — это сбыт. Именно вопрос реализации продукции, по мнению Виктора Томенко, должен выйти на первое место в ближайшее время.

Алтайский край будет активно участвовать в проекте зернового коридора. Речь идет о создании необходимой инфраструктуры для экспорта продукции в Китай, — отметил глава региона.

Алтайские сельхозпроизводители эту идею поддерживают, но отмечают: экспорт нужен не только сырью, вывозить надо и готовую продукцию.

Я был в Турции на мукомольных и крупяных предприятиях. Там о зерновом коридоре не думают, все и так вывозят. Отметил, что специалисты у нас гораздо квалифицированнее, чем за границей. Значит, перспективы у нас есть, — считает гендиректор компании «Целина» Вячеслав Жигульский.

Что еще надо сделать

Как оптимально сбалансировать внутренее производство сельхозпродукции и потребление в сложившихся экономических условиях, вновь задумалось государство. Дело касается госпродзаказа, идея которого сейчас активно обсуждается.

Говорил о ней и губернатор Виктор Томенко. По его словам, Алтайский край, как лидирующий аграрный регион страны, должен активно участвовать в выработке итоговых решений.

С этим согласен и председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований края Александр Балаков. В сельском хозяйстве требуется четкое стратегическое планирование, которое бы помогало избегать ценовых перекосов.

А что с селом

Как сохранить сельский образ жизни и сделать алтайские села привлекательными для проживания — еще один важный вопрос на будущее. То, что в районах края делается многое, очевидно всем. За пять лет в 2,5 раза увеличилось финансирование модернизации коммунального хозяйства. Продолжается строительство и ремонт дорог.

Но этого, очевидно, недостаточно. Уже сейчас понятно: Алтайскому краю, как региону преимущественно сельскому, требуется новая программа. Виктор Томенко сказал, что это может быть создание агрогородков — крупных населенных пунктов с развитой инфраструктурой, наравне с городской, и стабильно работающими предприятиями.

Павел Бейфорт, руководитель сельхозпредприятия «Вирт» из Целинного района, такой агрогородок строит сам. В его селе Дружба есть многое для комфортной жизни — прекрасный стадион, школа, ФАП, детский сад, ребятишек в котором становится все больше.

А еще строится жилой микрорайон для социальных работников и сотрудников местного предприятия. Но вкладываться есть еще во что — селу, например, не хватает круглогодичного спортивного комплекса.

Сам Бейфорт идею создания агрогородков поддерживает и надеется, что создавать их начнут уже в скором времени.