Акции крупного алтайского завода достались управляющей компании из Москвы

Как прошли торги
100% акций "Кучуксульфата" были изъяты у частных собственников по иску Генпрокуратуры и по решению суда переданы государству в лице Росимущества в 2022 году.
Осенью 2023 года Росимущество выставило все акции на аукцион по начальной цене 10,36 млрд рублей. Торги состоялись 25 октября.
Заявки подали фирма "Ирбис" (зарегистрирована в Москве) и физлицо Денис Избрехт, оба не допущены к торгам. А вот третий участник аукциона - компания "Росхим" признана победителем. Акции она приобретет по начальной цене.
Что известно о покупателе
Акционерное общество "Росхим" зарегистрировано в Москве. По данным "Интерфакса", его прежнее название - "Русский водород", переименование произошло летом 2023 года.
"Русский водород" зарегистрирован в Москве в феврале 2021 года. Это управляющая компания, в периметр которой входит ряд химических производств по кластерному принципу.
По данным ЕГРЮЛ, гендиректором "Росхима" является Эдуард Давыдов, он же - руководитель "Башкирской содовой компании" и "Березниковского содового завода", а также "Торгового дома БАШХИМ".
Известно, что пакет акций "Башкирской содовой компании", принадлежащий государству, был передан "Росхиму" по решению правительства РФ.
100% "Росхима" принадлежат закрытому падевому инвестиционному фонду комбинированный «Квинта». В 2022 году выручка «Росхима» составила 11 млрд рублей, чистая прибыль — 934,8 млн, сообщает "Коммерсантъ".
Интересно, что чуть раньше, в середине октября, под управление АО "Росхим" перешел производитель авиационных шин "ЯШЗ Авиа" и автомобильных шин ООО "Нортек" (Барнаул).
Как ранее сообщал altapress.ru, победитель торгов должен будет выполнить ряд условий. На предприятии должно работать в среднем не менее 1,1 тыс. сотрудников.
Среднегодовую выручку необходимо сохранить на уровне не менее 5,6 млрд рублей. Кроме того, владельцу надо построить котлоагрегат мощностью 65 тонн пара в час и начать его эксплуатацию и модернизировать бетонный водосброс плотины водохранилища на реке Кучук в течение пяти лет.
"Кучуксульфат" - производитель природного сульфата натрия, который используется, в частности, при изготовлении стиральных порошков. Предприятие ежегодно входит в топ-10 или топ-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края.