Акции крупного алтайского завода достались управляющей компании из Москвы

Победителем торгов по продаже 132 480 акций завода «Кучуксульфат» (Благовещенский район Алтайского края) признано московское акционерное общество «Росхим» - крупная управляющая компания, в которую входят несколько химических производств. Об итогах аукциона сообщила государственная информационная система «Торги» 25 октября.

Как прошли торги

100% акций "Кучуксульфата" были изъяты у частных собственников по иску Генпрокуратуры и по решению суда переданы государству в лице Росимущества в 2022 году.

Осенью 2023 года Росимущество выставило все акции на аукцион по начальной цене 10,36 млрд рублей. Торги состоялись 25 октября.

Заявки подали фирма "Ирбис" (зарегистрирована в Москве) и физлицо Денис Избрехт, оба не допущены к торгам. А вот третий участник аукциона - компания "Росхим" признана победителем. Акции она приобретет по начальной цене.

Что известно о покупателе

Акционерное общество "Росхим" зарегистрировано в Москве. По данным "Интерфакса", его прежнее название - "Русский водород", переименование произошло летом 2023 года.

"Русский водород" зарегистрирован в Москве в феврале 2021 года. Это управляющая компания, в периметр которой входит ряд химических производств по кластерному принципу.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором "Росхима" является Эдуард Давыдов, он же - руководитель "Башкирской содовой компании" и "Березниковского содового завода", а также "Торгового дома БАШХИМ".

Известно, что пакет акций "Башкирской содовой компании", принадлежащий государству, был передан "Росхиму" по решению правительства РФ.

«Кучуксульфату» — 60 лет. Фото предоставлено компанией «Кучуксульфат».

100% "Росхима" принадлежат закрытому падевому инвестиционному фонду комбинированный «Квинта». В 2022 году выручка «Росхима» составила 11 млрд рублей, чистая прибыль — 934,8 млн, сообщает "Коммерсантъ".

Интересно, что чуть раньше, в середине октября, под управление АО "Росхим" перешел производитель авиационных шин "ЯШЗ Авиа" и автомобильных шин ООО "Нортек" (Барнаул).

Как ранее сообщал altapress.ru, победитель торгов должен будет выполнить ряд условий. На предприятии должно работать в среднем не менее 1,1 тыс. сотрудников.

Среднегодовую выручку необходимо сохранить на уровне не менее 5,6 млрд рублей. Кроме того, владельцу надо построить котлоагрегат мощностью 65 тонн пара в час и начать его эксплуатацию и модернизировать бетонный водосброс плотины водохранилища на реке Кучук в течение пяти лет.