16 июня
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Экономика

Государство продает акции алтайского "Кучуксульфата"

Росимущество подготавливает процедуру приватизации предприятия и определяет рыночную стоимость, пишет "Банкфакс".

«Кучуксульфату» — 60 лет.
«Кучуксульфату» — 60 лет.
Фото предоставлено компанией «Кучуксульфат».

Согласно распоряжению Михаила Мишустина, премьера правительства РФ, 100% акций автономной организации реализуют с торгов.

Предложение выдвинуло Министерство финансов РФ. Минпромторг, Росимущество и ФАС согласовали эту идею.

К слову, Росимущество к осени 2023 года примет условия приватизации и установит начальную сумму торгов. Аукцион проведут на электронной площадке.

Покупатель должен будет выполнять некоторые условия. Согласно распоряжению, на предприятии должно работать в среднем не менее 1,1 тыс. сотрудников.

Также собственник должен сохранить среднегодовой уровень выручки за последние три года на уровне не менее 5,6 млрд рублей.

Кроме того, владельцу надо построить котлоагрегат мощностью 65 тонн пара в час и начать его эксплуатацию и модернизировать бетонный водосброс плотины водохранилища на реке Кучук в течении пяти лет.

Собственник должен будет договориться с ФАС о правилах торговли продукта и ориентироваться на внутренний рынок страны. На период этого договора действует запрет на продажу акций.

Напомним, что Генпрокуратура России подала иск о передачи акций предприятия государству в 2021 году. По их словам, 30 лет назад завод приватизировали незаконно.

Апелляционный суд вынес решение по делу алтайского завода. В результате новым собственником завода стало государство.

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