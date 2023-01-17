Александр Вагенлейтер: путь к бережливому производству лежит через трансформацию культуры

Руководитель алтайского Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер рассказал об устранении скрытых потерь с помощью инструментов бережливого производства на предприятиях посредством участия в национальном проекте «Производительность труда».

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Алтайском крае вот уже четвертый год. За это время участниками нацпроекта стали более 70 предприятий региона, которые поэтапно развивают свои производственные системы с помощью инструментов бережливого производства.

— Суть производственных систем, выстроенных на принципах бережливого производства, заключается в развитии навыков обнаружения потерь и резервов производительности в потоке, а также в работе над устранением этих потерь, вскрытии резервов производительности и вовлечении в эти процессы персонала, — отмечает руководитель алтайского Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Вагенлейтер.

По его словам, резервы производительности обнаруживаются как в персонале предприятий, так и в оборудовании, и в материалах.

— Что касается потерь, то они окружают нас повсюду, к ним относятся все действия, в результате которых расходуются временные и материальные ресурсы, но не возрастает ценность для клиента, — добавляет эксперт.

Как подчеркивает Александр Вагенлейтер, из-за потерь в бизнес-процессах их эффективность может снизиться на 70−80%. При этом, не устраняя потери, компании и предприятия рискуют получить неудовлетворенных клиентов или вовсе потерять их.

— Мы разделяем семь видов потерь, которые подходят как для производства, так и для офиса — это перепроизводство, избыточные запасы, ненужная транспортировка, лишние движения, ожидание, избыточная обработка, а также переделка или брак. Экспертами также отмечается восьмой вид потерь — неиспользованный человеческий потенциал. Но он, кстати, хорошо раскрывается при должной работе над остальными потерями, — добавляет руководитель алтайского РЦК.

Также по словам Александра Вагенлейтера, безусловно, каждое предприятие имеет свою специфику, однако существуют универсальные управленческие методы, без которых невозможно создать эффективную производственную систему.

В частности, в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» по адресной поддержке поиск потерь на предприятии происходит непосредственно с экспертами Федерального или Регионального центров компетенций по специальному алгоритму, разработанному ФЦК.

— Ключевым итогом реализации данного проекта является обучение инструментам бережливого производства и их последующее внедрение на производственных площадках, — объясняет Александр Вагенлейтер.

При этом для каждого предприятия-участника нацпроекта разрабатывается собственная система усовершенствования процессов, основанная на методологии Федерального центра компетенций.

— Работа с компаниями делится на два основных этапа. На первом, в течение полугода, сотрудники предприятия с экспертами нацпроекта проводят оптимизацию пилотного потока. На втором, который длится два с половиной года, происходит тиражирование полученного опыта по всем потокам предприятия силами подготовленных сотрудников, — отмечает Александр Вагенлейтер.

Важным звеном в этом отношении является команда того или иного предприятия, от которой зависит насколько хорошо будет проведена работа по устранению потерь, вскрытию резервов производительности и вовлечению в эти процессы персонала.

— Как показывает практика, путь к бережливому производству всегда лежит через трансформацию культуры, определяющей модели поведения сотрудников. При этом олицетворением новой культуры становится именно руководитель предприятия — заказчик проекта, — резюмирует руководитель алтайского Регионального центра компетенций.