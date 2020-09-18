Алтай вошел в пятерку регионов по сокращению займов для населения. Банки на треть «урезали» кредиты

По данным НБКИ, в Алтайском крае выдача потребительских кредитов за восемь месяцев 2020 года снизилась на 28,9% - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Если в прошлом году жители региона получили 268 818 займов, то в этом — 191 027. Это на 77 791 кредитов меньше.

По динамике сокращения Алтайский край занимает 5 место среди 30 регионов-лидеров по потребительскому кредитованию.

Хуже показатель только в Ставропольском крае (-34,0%), Тюменской области (-30,5%), Республике Татарстан (-30%) и Ростовской области (-29,2%).

Динамика количества потребкредитов в регионах РФ. nbki.ru.

При этом, несмотря на значительное снижение, Алтайский край находится в числе регионов с самым большим количеством оформленных потребительских займов — 16 место.

В топ-30 лидеров по числу займов также вошли еще пять регионов Сибири: Красноярский край и Кемеровская, Новосибирская, Иркутская и Омская области.

Российский лидер по кредитам для населения — Москва, где в этом году выдали 436 073 займа, что меньше на 24,1%.

Ранее гендиректор НБКИ Александр Викулин рассказал, почему «очистку» кредитных историй предлагают доверчивым россиянам вездесущие жулики.