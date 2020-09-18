Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 сентября 15°C
Экономика

Алтай вошел в пятерку регионов по сокращению займов для населения. Банки на треть «урезали» кредиты

Алтайский край вошел в пятерку регионов России по динамике сокращения количества оформляемых кредитных договоров, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
CC0

По данным НБКИ, в Алтайском крае выдача потребительских кредитов за восемь месяцев 2020 года снизилась на 28,9% - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Если в прошлом году жители региона получили 268 818 займов, то в этом — 191 027. Это на 77 791 кредитов меньше.

По динамике сокращения Алтайский край занимает 5 место среди 30 регионов-лидеров по потребительскому кредитованию.

Хуже показатель только в Ставропольском крае (-34,0%), Тюменской области (-30,5%), Республике Татарстан (-30%) и Ростовской области (-29,2%).

Динамика количества потребкредитов в регионах РФ.
Динамика количества потребкредитов в регионах РФ.
nbki.ru.

При этом, несмотря на значительное снижение, Алтайский край находится в числе регионов с самым большим количеством оформленных потребительских займов — 16 место.

В топ-30 лидеров по числу займов также вошли еще пять регионов Сибири: Красноярский край и Кемеровская, Новосибирская, Иркутская и Омская области.

Российский лидер по кредитам для населения — Москва, где в этом году выдали 436 073 займа, что меньше на 24,1%.

Ранее гендиректор НБКИ Александр Викулин рассказал, почему «очистку» кредитных историй предлагают доверчивым россиянам вездесущие жулики.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость