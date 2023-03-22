Алтай вошел в тройку самых независимых от импорта регионов

Республика Алтай заняла 83 место в рейтинге регионов РФ по их зависимости от импорта. Более независимыми оказались только Ингушетия и Чечня.

Насколько зависимы от импорта регионы Сибири

Самым импортозависимым регионом Сибирского федерального округа стала Омская область, расположившаяся на 37 строке общероссийского рейтинга. За ней следуют Новосибирская и Томская области, занявшие 41 и 42 места соответственно.

Алтайский край оказался на 44 строке рейтинга, Иркутская область — на 45, Красноярский край — на 49. Кузбасс расположился на 60 месте, Республика Хакасия — на 77, а Республика Тыва — на 82, прямо перед Республикой Алтай.

Что по этому поводу думают эксперты

«Санкционные ограничения могут в гораздо меньшей степени ощущаться в относительно слабо вовлеченных в международное разделение труда регионах, характеризующихся преобладанием в экономике видов деятельности, ориентированных на местные рынки», — отмечают подготовившие рейтинг эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

В институте указывают, что больнее всего санкции могут ударить по регионам с высокой долей обрабатывающей промышленности, высоким уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации. Исследовательский материал подготовили Евгений Куценко, Василий Абашкин и Кирилл Тюрчев.

Промышленность. Анна Зайкова

Для каких отраслей импорт наиболее критичен

Центробанк сообщает, что наибольшая доля импорта из стран, реализующих антироссийские санкции, фиксируется в следующих отраслях: