Алтайпищепром прокомментировал ситуацию с ценами на молоко

УФАС Алтайского края проверяет факт возможного ценового сговора в девяти районах после сигналов о снижении закупочных цен на молоко. Ситуацию прокомментировали и попробовали объяснить в краевом управлении по пищевой промышленности.

Снижение закупочных цен на сырое молоко продолжается, но их уровень выше, чем в прошлом году, подчеркнул замначальника Алтайпищепрома Александр Кондыков.

По данным на 4 июня, средняя стоимость — 19 рублей за кг, что на 3,8 рубля выше цены за аналогичный период прошлого года. В ряде районов (Алейский, Краснощековский, Усть-Калманский, Родинский) цена закупа молока у населения упала на 4−5 рублей за кг.

«При этом закупочные цены на молоко традиционно выше для сельхозпредприятий, стоимость 1 кг молока высшего сорта — 25,75 рублей (за прошедшую неделю цена снизилась на 0,2 рубля), стоимость 1 кг молока первого сорта — 24,70 рублей (снижение за неделю на 0,4 рубля)», — поделился цифрами Кондыков.

Изменение закупочных цен на молоко-сырье носит сезонный характер: с мая по август приходится пик производства сырого молока и одновременно с этим спад потребления готовой молочной продукции. Это приводит к значительному увеличению объема продукции, хранящейся на складах.

Сборного молока, закупаемого у населения, не всегда соответствует требуемым параметрам: уровень его качества ниже, чем на современных фермах. Переработчики вынуждены дополнительно обрабатывать его, что приводит к дополнительным затратам.

В связи с этим для сельхозпредприятий закупочная цена всегда выше, чем на сборное молоко, принимаемое у населения, подчеркнул специалист.

Молоко. CC0

Власти рекомендовали районам заключать договоры между сборщиками молока и ЛПХ на реализацию молока.

Обращения по поводу снижения закупочных цен поступают из Волчихинского, Егорьевского, Ключевского, Краснощековского, Курьинского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Шипуновского районов. При этом договоры на реализацию молока заключили лишь в Волчихинском (36), Поспелихинском (13) и Рубцовском (515) районах.

«Для более эффективного регулирования отношений на рынке молока необходима активная позиция владельцев ЛПХ, в том числе заключение договоров о порядке закупа сельскохозяйственной продукции с индивидуальными предпринимателями (закупщиками)», — считает Кондыков.

Еще один путь — развитие сети потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов. Их работа помогает обеспечивать концентрацию объемов сырого молока, его первичную обработку и реализацию на молочный завод по цене первого сорта, сопоставимой с ценой продукции для сельхозпредприятий.