Что сделано на 200 млн рублей
Здание вокзала в Тягуне после капремонта сильно изменилось внешне. Но и внутренне тоже. Вот о чем рассказали власти.
- В залах ожидания вдвое увеличено количество мест — до 100.
- Установлены информационные панели и терминал самообслуживания.
- Появились дополнительные служебно-технические помещения для работников станции.
- Применена инновационная система повышения бдительности пассажиров при переходе через железнодорожные пути по маршруту безопасного прохода.
- Установлены опоры с громкоговорителями и речевой оповещатель.
- Оборудована площадка для стоянки автобусов и автомобилей.
- Увеличена длину посадочной платформы для приема пригородных поездов составностью до 10 вагонов.
- Обновленный вокзал стал доступнее для маломобильных людей.
Губернатор края Виктор Томенко полагает, что количество людей, приезжающих в Тягун отдыхать, заниматься спортом, будет увеличиваться.
Как еще поддерживают спортивную деревню
В правительстве края довольно активно способствуют развитию спортивной деревни в Тягуне, инициированном гендиректором «Алтайкрайэнерго» Сергеем Прибом и поддержанный другими инвесторами. 6
В 2020 году за счет краевого бюджета в Тягуне обустроили подъездные пути к спортивной деревне и установили линии электропередач. В общей сложности на это было потрачено 24 млн рублей, ранее рассказывал altapress.ru.
В 2021 году также планируется начать межевание участков, первый из которых будет площадью около 1,5 га.
Архитектуру подвергли критике
Новый вокзал в Тягуне уже попал в центр внимания общественника и блогера Ильи Варламова — он подверг его критике. Как обычно — весьма эмоционально.
«Раньше вокзал Тягуна был типовым, но милым советским зданием», — написал он. «Я даже не знаю, с чем это сравнить… То ли гигантская придорожная шашлычная, то ли ФОК середины нулевых в каком-нибудь селе. Но точно не здание, которое должно встречать туристов и спортсменов со всей страны», — полагает Варламов.
В пример он привел старые уютные здания французского вокзала, с которого туристы, путешествующие на поезде, попадают в Куршавель и на другие курорты.