21 января открыли модернизированное здание железнодорожного вокзала в Тягуне — поселке Заринского района, в котором построена и развивается спортивная деревня. В капремонт здания и благоустройство территории вокруг него акционерное общество «РЖД» вложило 200 млн рублей, рассказали в правительстве края .

Что сделано на 200 млн рублей

Здание вокзала в Тягуне после капремонта сильно изменилось внешне. Но и внутренне тоже. Вот о чем рассказали власти.

В залах ожидания вдвое увеличено количество мест — до 100.

Установлены информационные панели и терминал самообслуживания.

Появились дополнительные служебно-технические помещения для работников станции.

Применена инновационная система повышения бдительности пассажиров при переходе через железнодорожные пути по маршруту безопасного прохода.

Установлены опоры с громкоговорителями и речевой оповещатель.

Оборудована площадка для стоянки автобусов и автомобилей.

Увеличена длину посадочной платформы для приема пригородных поездов составностью до 10 вагонов.

Обновленный вокзал стал доступнее для маломобильных людей.

Губернатор края Виктор Томенко полагает, что количество людей, приезжающих в Тягун отдыхать, заниматься спортом, будет увеличиваться.

Как еще поддерживают спортивную деревню

В правительстве края довольно активно способствуют развитию спортивной деревни в Тягуне, инициированном гендиректором «Алтайкрайэнерго» Сергеем Прибом и поддержанный другими инвесторами. 6

В 2020 году за счет краевого бюджета в Тягуне обустроили подъездные пути к спортивной деревне и установили линии электропередач. В общей сложности на это было потрачено 24 млн рублей, ранее рассказывал altapress.ru.

В 2021 году также планируется начать межевание участков, первый из которых будет площадью около 1,5 га.

Старое здание. vk.com/jensenjjjensen

Архитектуру подвергли критике

Новый вокзал в Тягуне уже попал в центр внимания общественника и блогера Ильи Варламова — он подверг его критике. Как обычно — весьма эмоционально.

«Раньше вокзал Тягуна был типовым, но милым советским зданием», — написал он. «Я даже не знаю, с чем это сравнить… То ли гигантская придорожная шашлычная, то ли ФОК середины нулевых в каком-нибудь селе. Но точно не здание, которое должно встречать туристов и спортсменов со всей страны», — полагает Варламов.

В пример он привел старые уютные здания французского вокзала, с которого туристы, путешествующие на поезде, попадают в Куршавель и на другие курорты.