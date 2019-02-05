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Экономика

Алтайская бизнес-леди успешно наладила поставки рыбы в рестораны Европы и США

Предпринимательница из Барнаула Светлана Шустова, руководящая предприятием по рыбопереработке, в 2018 году расширила поставки своей продукции в Европу и США. В эти страны Шустова отправляет филе окуня, которое используется преимущественно в сегменте HoReCa.

Производство рыбы на Алтае
Производство рыбы на Алтае
Анна Зайкова

Об этом 5 февраля в ходе он-лайн форума сообщил замначальника Алтайпищепрома Александр Кондыков.

По его словам, в 2018 году полуфабрикаты из окуня, выловленного в Алтайском крае и других регионах Сибири, отгружали в Германию, США и Литву. До этого годы алтайскую рыбу поставляли в Швейцарию и Эстонию.

Александр Кондыков,
заместитель начальника управлениря Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Европейские страны являются перспективным направлением развития экспорта алтайской продукции. В 2018 году осуществлялись поставки сыров и творога во Францию, молока, яиц, сыра, масла и меда − в Польшу, Армению и Беларусь, злаков и продуктов из муки и круп − в Чехию, Болгарию, Грузию, Литву. Рапсового масла из Алтайского края отгружали в Нидерланды.

Напомним, в конце 2018 года была принята региональная программа развития экспорта продукции АПК. Согласно документу, к 2024 году вывоз продовольствия из Алтайского края должен увеличиться до 500 млн долларов.

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