8 апреля
Алтайское поле
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Экономика

Алтайские фермеры пожаловались на завод, требующий денег за уже купленную технику

Сельхозпроизводителям Алтайского края приходится доплачивать за уже купленную на условиях предоплаты сельхозтехнику. Об этом 8 апреля представители отрасли рассказали на совещании Cоюза крестьянских фермерских формирований. По их словам, выхода другого нет — на носу посевная.

Техника "Ростсельмаш".
Техника "Ростсельмаш".
Анна Зайкова

Проблема с покупкой сельхозтехники в регионе стала в обсуждении одной из ключевой.

По словам министра сельского хозяйства края Сергея Межина, увеличение сроков поставок действительно имеются. По основному российскому заводу «Ростсельмашу» и его тракторам сроки увеличились в два раза.

Но фермеров волнует и другой вопрос — оплата. На совещании они заявили, что завод в одностороннем порядке повышает цены даже на ту технику, что была приобретена ранее с предоплатой в 100%.

По их словам, удорожание существенное и составляет 50−60% от общей стоимости.

Например, если раньше комбайн фермер покупал за 12 млн, то теперь завод выставляет цену в 20 млн рублей. В итоге сельхозпроизводители оказываются перед выбором: доплачивать или оставаться без долгожданной покупки.

«А что мне остается, вынужден платить. Ни сегодня-завтра сеять», — возмутился участник совещания из Троицкого района.

Сибирский день поля.
Сибирский день поля.
Анна Зайкова

Начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстегнеев посоветовал фермерам внимательно изучать договоры поставок с заводом. И в случае несогласия, обращаться в прокуратуру и суд.

Напомним, алтайские сельхозпроизводители заговорили о проблемах с техникой и комплектующими еще в конце февраля нынешнего года.

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