Алтайские медики не получат доплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку

Правительство РФ утвердило распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом. За особые условия труда и дополнительную нагрузку алтайские медработники доплаты не получат.

На сайте кабмина опубликовано два документа от 8 мая. Согласно одному распоряжению, на стимулирующие выплаты для медиков за особо важную работу Алтайский край получит из федерального бюджета более 66 млн рублей. Это деньги на доплаты тем, кто непосредственно помогает лечить больных с коронавирусом.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1225-р publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1225-р publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1225-р publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1224-р publication.pravo.gov.ru/

Второй документ распределяет доплаты за «особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». В этом перечне Алтайского края нет.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1224-р publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1224-р publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1224-р publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1224-р publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1224-р publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1225-р publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2020 № 1225-р publication.pravo.gov.ru/

Республика Алтай есть в обоих распоряжениях. В сумме регион получит более 26 млн рублей.

Ранее губернатор края Виктор Томенко предложил федеральному правительству ввести надбавки для сотрудников медучреждений, которые остались «в тени». Это уборщики, лифтеры, кастелянши, слесари-сантехники, электрики и другие.

В начале апреля из резервного фонда правительства России выделили более 45 млрд рублей на стимулирующие выплаты врачам. Из всей суммы почти 180 млн рублей направили в Алтайский край.

В Алтайском крае, по данным на 11 мая, общее число заболевших коронавирусом составляет 707 человек. Выписаны из клиник 199 человек. Трое скончались.

16 апреля сообщалось, что из 48 инфицированных COVID-19 на тот момент в крае было 13 медицинских работников. Почти за месяц их число, а также нагрузка, очевидно, увеличились. Altapress.ru направил запрос в краевой минздрав о количестве инфицированных медиков.