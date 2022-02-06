Алтайские пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии

Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9 до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно, уточнили в пресс-службе.

Проиндексированную пенсию в Алтайском крае будут получать 544 134 человек.

В среднем пенсия увеличилась на 1186,86 рублей в месяц, ее средний размер теперь составляет 16 229,69 рублей.

У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии, отмечают в Отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Напомним, в конце января Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% - это было сделано по поручению президента Владимира Путина.

Это выше уровня инфляции, которая сейчас в России она составляет 8,4%.