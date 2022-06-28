12 алтайских фермеров проиграли аграрной компании с Кубани битву за землю

Арбитражный суд отказал 12 фермерам и сельхозкооперативу «Истимисский» из Ключевского района, спорившим за землю с краснодарской агрокомпанией «Знамя Октября». Участки, уже приобретенные этой компанией в Алтайском крае, остаются у нее. Между тем, из судебного решения видно, что краснодарцы расширяют площади сельхозземель в регионе.

С чего все началось

Борьбу за свое основное средство производства ключевские фермеры начали год назад — после того, как крупная аграрная компании из Краснодарского края «Знамя Октября» купила в районе 7,5 тыс. га, принадлежавшие предприятию-банкроту «Западное».

Зацепились алтайские аграрии за особую норму закона: преимущественное право на покупку земли у «смежника» — владельца примыкающего участка. Выяснилось, что «Знамя Октября» арендовало смежные к полям «Западного» 92 га лишь за пару дней до начала торгов.

К тому же краснодарцы сильно повысили ставки на землю в районе. Кроме участков «Западного», они скупали еще и земельные доли — причем по небывалым ценам: по 200 тыс. рублей — до этого в районе давали за пай не более 30−50 тысяч.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

В общем, ключевские аграрии попытались лишить краснодарцев хотя бы части земли, затеяв судебные разбирательства по поводу участков «Западного». Одно из них завершилось в июне. Истцами по этому делу были сразу 12 фермеров и СПК «Истимисский». Ответчиком — «Знамя Октября».

Какие аргументы привели ключевские аграрии

Ключевские аграрии привели суду несколько громких утверждений.

Они считали, что договор аренды участка в 92 га краснодарцы заключили с одной лишь целью — получить преимущественное право покупки земель «Западного» на торгах.

И за счет этого — не допустить конкуренцию на торгах со стороны местных сельхозпроизводителей.

Почему они так считали? В первую очередь — потому, что арендная плата за 92 гектара, которую обязались платить краснодарцы, завышена: 700 тыс. рублей за 11 месяцев, или 689 рублей за га. А это больше, чем в среднем на рынке (390 рублей за га), считали они.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Действия краснодарцев они назвали недобросовестными. Обвинили их в злоупотреблении правом и потребовали от суда признать договор аренды 92 га недействительным, а преимущественное право краснодарцев недопустимым.

Почему судьи не приняли аргументы ключевских аграриев

Надо сказать, что судью не убедил ни один аргумент ключевских аграриев.

Злоупотребления правом в действиях краснодарцев она не усмотрела — сделки аграрной компании никому не принесли вреда. И цены вовсе не завышены — к примеру, в ходе последнего аукциона в районе право аренды земли было продано за 2,5 тыс. — 8 тыс. рублей за гектар.

Судья отметила, что аренда краснодарцами 92 гектаров — это одна из многочисленных сделок, совершенных ими на территории Алтайского края.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Так, «Знамя Октября» взяло участки в селе Николаевка Михайловского района (по договору уступки права аренды с фермером) и в Кулундинском районе (договор аренды с районной администрацией).

К тому же эти самые 92 га «Знамя Октября» засеяло ячменем. Предприятие уже открыло на территории края обособленное подразделение и встало на учет в ФНС.

Словом, утверждать, что земля арендована только для получения преимущественного права, нельзя.

Хуже того: в суде выяснилось, что алтайские аграрии, которые называли себя смежными землепользователями (и потому считали свои права на землю нарушенными), не могут это подтвердить. Справку райсельхозуправления об этом они показали, а вот правоустанавливающие документы на участки — нет.

Посевная. vestikavkaza.ru.

Что решил суд

В конце концов ключевским аграриям суд отказал, что называется, в полном объеме. Земля остается у краснодарцев — по крайней мере пока. Решение суд вынес в июне, жалоба в следующую инстанцию еще не подана.