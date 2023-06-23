Алтайский бизнес снова атакован корпорацией с Сейшельских островов

Кругленькая сумма

«Первая ласточка» прилетела еще 21 июня — сейшельская фирма подала иск на 10 тыс. рублей к индивидуальной предпринимательнице, торгующей игрушками. 22 июня подано сразу три иска: на 10, 30 и 50 тыс. рублей.

Предмет иска пока не раскрывается, однако наиболее вероятно, что речь идет о споре относительно прав на интеллектуальную собственность. «КМА Концептс Лимитед» — владелец бренда Stikbot, выпускающего детские игрушки.

Деньги. unsplash.com

Дубль два

Это не первое наступление сейшельцев на алтайский бизнес — в апреле 2021 года компания подавала 15 исков к ИП и юрлицам края нарушение исключительного права на товарный знак. В общей сложности она потребовала с них 850 тыс. рублей.

Однако 9 из 15 исков удовлетворены лишь частично, еще по одному производство и вовсе было прекращено. Всего сейшельцам присудили 590 тыс. рублей. Двое бизнесменов пытались оспорить решение в апелляционном суде, но проиграли.

При чем здесь Красноярск?

В ряде исков в качестве третьего лица фигурирует НП «Красноярск против пиратства». Это организация, которая уже на протяжении многих лет служит посредником в подобных делах. Сотрудники мониторят торговые точки в различных городах Сибири, а затем инициируют судебные иски о нарушении прав на интеллектуальную собственность.

В 2019 году при участии НП в Сибири прошла крупная антипиратская кампания — корейская компания Roi Visual Co подала 75 исков к сибирским предпринимателям, нарушившим ее авторские права на бренд «Робокар Поли».

«Красноярск против пиратства» помогал судиться с алтайскими бизнесменами правообладателю бренда «Свинка Пеппа» — британской компании Entertainment One UK, а также участвовал в кампаниях по взысканию с предпринимателей Алтая денег за использование брендов образов персонажей мультфильмов «Маша и медведь», «Лунтик» и «Фиксики».