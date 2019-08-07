Алтайский игорный бизнес теряет прибыль

Игорный бизнес в Алтайском крае представлен официальными букмекерскими конторами, пунктами приема ставок и игорной зоной «Сибирская Монета».

По данным издания, совокупное отчисление налогов от игорного бизнеса в первом полугодии 2019 года составили 16,3 млн рублей. За аналогичный период прошлого года в казну выплатили 21,8 млн рублей. Это был успешный период для работы казино и других подобных заведений. Налоги подросли на 50% к результатам 6 месяцев 2017 года.

Отчисления налогов от игорного бизнеса в бюджет Алтайского края составили 44 млн. рублей за 2018 год. Из всех регионов, где есть действующие игорные зоны в России, это самый низкий показатель. Край опередили даже те регионы, где нет игорных зон.