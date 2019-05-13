Алтайский край оказался среди регионов-аутсайдеров по объему налогов от игорного бизнеса

Данные по налоговым сборам от игорного бизнеса привел сайт bettingbusiness.ru. Вот цифры по итогам 2018 года.
- 700 млн рублей — Краснодарский край. В регионе действует игорная зона «Красная Поляна» в Сочи, в 2018 году также работала зона «Азов Сити», которую закрыли в декабре по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева.
- 322,5 млн рублей — Москва.
- 110 млн рублей — Приморский край. В регионе действует игорная зона «Приморье».
- 86 млн рублей — Ростовская область.
- 75 млн рублей — Калининградская область. В регионе действует игорная зона «Янтарная». Цифра приводится прогнозная, данных по реальным доходам по году найти не удалось. За период январь-сентябрь они составили 60 млн рублей.
- 60 млн рублей — Московская область.
- 53 млн рублей — Санкт-Петербург.
- 44 млн рублей — Алтайский край. Действует игорная зона «Сибирская монета».
- 13 млн рублей — Свердловская область.
- 9 млн рублей — Белгородская область.
Субъекты, где нет специальных территорий с казино, получают налоги от зарегистрированных на их территории букмекерских контор.
Напомним, еще один регион, где планируется создать игорную зону — это Крым. На данный момент там выбирают место для строительства казино. В Краснодарском крае, который является лидером по налоговым сборам от игорного бизнеса, в 2019 году ожидают снижение поступлений из-за закрытия «Азов Сити».
В первом квартале 2019 года Алтайский край также уступает другим регионам с игорными зонами по объему налогов от этого бизнеса.
- 120 млн рублей — Краснодарский край.
- 33 млн рублей — Приморский край
- 30 млн рублей — Калининградская область.
- 20 млн рублей — Ростовская область.
- 17 млн рублей — Санкт-Петербург.
- 10 млн рублей — Алтайский край.
- 3 млн рублей — Свердловская область.
- 2 млн рублей — Самарская область.
Отметим, что даже результаты тех регионов, которые оказались в верхней части списка, нельзя назвать успешными. Если для сравнения посмотреть рейтинг топ-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, то самые крупные из них приносят в бюджет региона значительно больше.
Так «Мария-Ра» отчислила 8 млрд рублей, «Барнаульский пивоваренный завод» — 2,5 млрд рублей, «Алтай-Кокс» — 1,4 млрд рублей и так далее.
Если же сравнить доходы алтайской и других российских игорных зон с лучшими примерами в мире, то им они уступают значительно. Налоговые поступления от игорного бизнеса составляют менее 1% доходов в бюджетах российских регионов со особыми зонами. Тогда как в Лас-Вегасе, Макао они составляют основу бюджета.
Оборот казино Макао в 2017 году составил 33, 1 млрд долларов в год, Лас-Вегаса — 6,5 млрд. долларов в год.