Алтайский край оказался среди регионов-аутсайдеров по объему налогов от игорного бизнеса

Отчисления налогов от игорного бизнеса в бюджет Алтайского края составили 44 млн. рублей за 2018 год. Из всех регионов, где есть действующие игорные зоны в России, это самый низкий показатель. Край опередили даже те регионы, где нет игорных зон.

Данные по налоговым сборам от игорного бизнеса привел сайт bettingbusiness.ru. Вот цифры по итогам 2018 года.

700 млн рублей — Краснодарский край. В регионе действует игорная зона «Красная Поляна» в Сочи , в 2018 году также работала зона «Азов Сити», которую закрыли в декабре по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева.

В регионе действует игорная зона «Красная Поляна» в Сочи в 2018 году также работала зона «Азов Сити», которую закрыли в декабре по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева. 322,5 млн рублей — Москва.

110 млн рублей — Приморский край. В регионе действует игорная зона «Приморье».

В регионе действует игорная зона «Приморье». 86 млн рублей — Ростовская область.

75 млн рублей — Калининградская область. В регионе действует игорная зона «Янтарная». Цифра приводится прогнозная , данных по реальным доходам по году найти не удалось. За период январь-сентябрь они составили 60 млн рублей.

В регионе действует игорная зона «Янтарная». Цифра приводится прогнозная данных по реальным доходам по году найти не удалось. За период январь-сентябрь они составили 60 млн рублей. 60 млн рублей — Московская область.

53 млн рублей — Санкт-Петербург.

44 млн рублей — Алтайский край. Действует игорная зона «Сибирская монета».

Действует игорная зона «Сибирская монета». 13 млн рублей — Свердловская область.

9 млн рублей — Белгородская область.

Субъекты, где нет специальных территорий с казино, получают налоги от зарегистрированных на их территории букмекерских контор.

Напомним, еще один регион, где планируется создать игорную зону — это Крым. На данный момент там выбирают место для строительства казино. В Краснодарском крае, который является лидером по налоговым сборам от игорного бизнеса, в 2019 году ожидают снижение поступлений из-за закрытия «Азов Сити».

Казино Altai Palace в игорной зоне «Сибирская монета». Анна Зайкова , altapress.ru

В первом квартале 2019 года Алтайский край также уступает другим регионам с игорными зонами по объему налогов от этого бизнеса.

120 млн рублей — Краснодарский край.

33 млн рублей — Приморский край

30 млн рублей — Калининградская область.

20 млн рублей — Ростовская область.

17 млн рублей — Санкт-Петербург.

10 млн рублей — Алтайский край.

3 млн рублей — Свердловская область.

2 млн рублей — Самарская область.

Отметим, что даже результаты тех регионов, которые оказались в верхней части списка, нельзя назвать успешными. Если для сравнения посмотреть рейтинг топ-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, то самые крупные из них приносят в бюджет региона значительно больше.

Так «Мария-Ра» отчислила 8 млрд рублей, «Барнаульский пивоваренный завод» — 2,5 млрд рублей, «Алтай-Кокс» — 1,4 млрд рублей и так далее.

Если же сравнить доходы алтайской и других российских игорных зон с лучшими примерами в мире, то им они уступают значительно. Налоговые поступления от игорного бизнеса составляют менее 1% доходов в бюджетах российских регионов со особыми зонами. Тогда как в Лас-Вегасе, Макао они составляют основу бюджета.

Оборот казино Макао в 2017 году составил 33, 1 млрд долларов в год, Лас-Вегаса — 6,5 млрд. долларов в год.