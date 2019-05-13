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13 мая 4°C

Алтайский край оказался среди регионов-аутсайдеров по объему налогов от игорного бизнеса

Отчисления налогов от игорного бизнеса в бюджет Алтайского края составили 44 млн. рублей за 2018 год. Из всех регионов, где есть действующие игорные зоны в России, это самый низкий показатель. Край опередили даже те регионы, где нет игорных зон.

Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета".
Анна Зайкова, altapress.ru

Данные по налоговым сборам от игорного бизнеса привел сайт bettingbusiness.ru. Вот цифры по итогам 2018 года.

  • 700 млн рублей — Краснодарский край. В регионе действует игорная зона «Красная Поляна» в Сочи, в 2018 году также работала зона «Азов Сити», которую закрыли в декабре по распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева.
  • 322,5 млн рублей — Москва.
  • 110 млн рублей — Приморский край. В регионе действует игорная зона «Приморье».
  • 86 млн рублей — Ростовская область.
  • 75 млн рублей — Калининградская область. В регионе действует игорная зона «Янтарная». Цифра приводится прогнозная, данных по реальным доходам по году найти не удалось. За период январь-сентябрь они составили 60 млн рублей.
  • 60 млн рублей — Московская область.
  • 53 млн рублей — Санкт-Петербург.
  • 44 млн рублей — Алтайский край. Действует игорная зона «Сибирская монета».
  • 13 млн рублей — Свердловская область.
  • 9 млн рублей — Белгородская область.

Субъекты, где нет специальных территорий с казино, получают налоги от зарегистрированных на их территории букмекерских контор.

Напомним, еще один регион, где планируется создать игорную зону — это Крым. На данный момент там выбирают место для строительства казино. В Краснодарском крае, который является лидером по налоговым сборам от игорного бизнеса, в 2019 году ожидают снижение поступлений из-за закрытия «Азов Сити».

Казино Altai Palace в игорной зоне &quot;Сибирская монета&quot;.
Казино Altai Palace в игорной зоне «Сибирская монета».
Анна Зайкова, altapress.ru

В первом квартале 2019 года Алтайский край также уступает другим регионам с игорными зонами по объему налогов от этого бизнеса.

  • 120 млн рублей — Краснодарский край.
  • 33 млн рублей — Приморский край
  • 30 млн рублей — Калининградская область.
  • 20 млн рублей — Ростовская область.
  • 17 млн рублей — Санкт-Петербург.
  • 10 млн рублей — Алтайский край.
  • 3 млн рублей — Свердловская область.
  • 2 млн рублей — Самарская область.

Отметим, что даже результаты тех регионов, которые оказались в верхней части списка, нельзя назвать успешными. Если для сравнения посмотреть рейтинг топ-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, то самые крупные из них приносят в бюджет региона значительно больше.

Так «Мария-Ра» отчислила 8 млрд рублей, «Барнаульский пивоваренный завод» — 2,5 млрд рублей, «Алтай-Кокс» — 1,4 млрд рублей и так далее.

Если же сравнить доходы алтайской и других российских игорных зон с лучшими примерами в мире, то им они уступают значительно. Налоговые поступления от игорного бизнеса составляют менее 1% доходов в бюджетах российских регионов со особыми зонами. Тогда как в Лас-Вегасе, Макао они составляют основу бюджета.

Оборот казино Макао в 2017 году составил 33, 1 млрд долларов в год, Лас-Вегаса — 6,5 млрд. долларов в год.

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