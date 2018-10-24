Ставок больше нет. Медведев закрыл игорную зону «Азов-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» с 31 декабря 2018 года. Только в августе в Азове побывали 44 тысячи человек. Зачем прикрывать успешный бизнес, и как обстоят дела в алтайской «Сибирской монете»?

Роль Красной Поляны

Игорная зона «Азов-Сити» появилась в Щербиновском районе Краснодарского края 9 лет назад по инициативе руководства краевой администрации. Однако после зимней Олимпиады в Сочи в 2016 году было принято решение открыть еще одну игорную зону — в Красной Поляне. Некоторые эксперты связывают решение о закрытии «Азов-Сити» именно с этим обстоятельством, пишет bfm.ru.

Инвестиции и прибыль

Казино в зоне «Азов-Сити» построили компании «Шамбала» и «Роял Тайм». Директор краснодарского филиала «Роял Тайм» Дамир Чагаев в августе рассказывал «Коммерсанту», что в общей сложности они инвестировали около 6 млрд рублей, еще миллиард вложила администрация региона.

Директор «Шамбалы» Максим Смоленцев утверждал, что игорная зона работает успешно, приносит прибыль и исправно пополняет казну. По его словам, в 2009 году «Азов-Сити» выплатила налогов на 100 млн рублей, а в 2018 речь — уже полмиллиарда.

Временный налог

«Государство упустило такую возможность — понять, насколько вообще прибылен этот бизнес. Сейчас игорный бизнес платит вмененный налог, у нас нет понятия прибыли с этого вида деятельности. Заплатил вмененный налог, все остальное — это деньги организатора азартных игр. То есть официальных документов нет», — заявил Владимир Илюшин вице-президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса.

Прослеживается лобби

Казино в Красной Поляне в августе 2018 года посетили 55 тысяч человек, зона «Азов-Сити» за этот же период приняла почти 44 тысячи. Цифры — как минимум — сопоставимые. Так зачем закрывать успешный бизнес, притом что, как считают эксперты, клиенты у Красной Поляны и «Азов-Сити» разные.

Николай Оганезов,

глава комитета ТПП РФ по букмекерским организациям и тотализаторам:

Изначально в статье 244 закона о государственном регулировании азартных игр был предусмотрен десятилетний мораторий, в течение которого невозможно было закрыть игорную зону. Но после того как была закрыта ростовская часть, чудесным образом из закона испарилась и норма о данном моратории — теперь закрывать игорную зону можно в любое время. Здесь, скорее всего, можно говорить о какой-то конкурентной борьбе и лоббировании интересов именно владельцев сочинского казино.

Резидент сочинской игорной зоны — ООО «Домейн». Согласно информации из базы данных СПАРК, компания полностью принадлежит сингапурской Silverron International PTE. Этот же офшор владеет 90% акций ООО «Роял», которое выступало заказчиком реконструкции здания конгресс-холла под казино.

Родственные души

Гендиректором компании «Роял» является Евгений Крюков — бывший член совета директоров АО «Сочи-парк», первым заместителем гендиректора и членом совета директоров которого был Роман Баталов — зять бывшего губернатора края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Генподрядчиком строительства казино была компания «Агростройкомплекс», принадлежащая «Агрокомплексу имени Ткачева», которым, в свою очередь, владеет семья Александра Ткачева, оставившего госслужбу и вернувшегося в бизнес.

«Сибирская монета»

Казино Altai Palace. Олег Богданов

В алтайской «Сибирской монете» к 2020 году должны появиться гостиницы, аквапарк, горнолыжный комплекс, летние кинотеатры и другие объекты. Первое и пока единственное казино Altai Palace стоимостью 1,3 млрд рублей открылось в 2014 году, но проблема с транспортной доступностью и другой инфраструктурой пока так и не решена, писал altapress.ru.

«Вокруг, кроме красивых пейзажей, ничего нет. Ближайший город, Горно-Алтайск, находится в 35 км. По сравнению с локацией казино, например, в Сочи мы однозначно проигрываем», — заявлял весной 2017 года генеральный менеджер казино Altai Palace Игорь Речка.

По данным Eurasianet.org, в 2016 году Altai Palace посетило 30 тыс человек, за 9 месяцев 2017 года — 60 тыс человек. В 2016 году налоговые отчисления составили 34,4 млн рублей.

В алтайском казино сменился собственник. Новый владелец решил развивать гостинично-развлекательный комплекс. Сегодня здесь помимо казино работает гостиница, ресторан, SPA, бильярд.

Хоть казино на Алтае и работает уже на полную мощность, до 2019 года предстоит еще многое сделать. Проект строительства игорной зоны Сибири которой разбит на несколько этапов, а общая сумма инвестиций составляет 30 миллиардов рублей.

Провал

Но в целом эксперты констатируют провал реформы игорного бизнеса в России. Инвесторы считают причиной провала непоследовательную политику властей. Вдобавок ко всему, реформа «завела» казино в подпольный бизнес, оборот которого в сотни раз превышает доходы легальных заведений. Которые — к тому же прибыльные — закрывают распоряжением председателя правительства.